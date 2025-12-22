CAN 2025 : « Nous allons nous appuyer sur notre mental et notre envie » (Brama Traoré)

Brama Traoré disputera sa première CAN en tant que sélectionneur principal des Étalons au Maroc. Il est revenu sur les conditions de préparation et ses ambitions pour la compétition qui a débuté ce 22 décembre 2025.

Après une semaine passée à Ben Salimane pour la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, les Etalons sont enfin arrivés dans leur camp de base à Casablanca depuis le samedi 20 décembre 2025. A l’issue de la première séance avec une grande partie du groupe, Brama a pu mesurer une nouvelle fois l’état de forme de ses joueurs.

« Il y a eu de bonnes sensations, parce que nous avons d’abord commencé à Ben Salimane. On s’est bien préparé avant d’arriver ici à Casablanca. Nous pensons en tout cas être enfin prêts pour aborder cette compétition », assure Brama Traoré.

Nommé en mars 2024 pour remplacer le Français Hubert Velud, Brama Traoré aura l’occasion de disputer sa première CAN comme entraîneur principal des Étalons. Le sélectionneur burkinabè était déjà dans l’encadrement technique en 2015 aux côtés de Paul Put en Guinée Équatoriale où l’équipe avait été sortie dès le premier tour. Un challenge pour lui, même si le temps de préparation est très court.

Une compétition de haut niveau

« La CAN, c’est une très grande compétition. Je crois que c’est la première compétition africaine et le niveau est très élevé. Si nous n’avons pas les joueurs à temps, c’est difficile de se préparer correctement et de pouvoir aborder la compétition. Mais nous savons que ce sont des joueurs professionnels qui travaillent. Ils sont conscients qu’ils doivent venir représenter leur pays », espère Brama Traoré.

Après une CAN 2023 (disputée en 2024) en Côte d’Ivoire difficile après une élimination au premier tour, l’ambition de Brama Traoré est de faire mieux et surtout, remporter la compétition. Il a des armes sur lesquelles compter.

« Nous allons nous appuyer sur notre mental, sur notre envie d’en découdre avec n’importe quel adversaire et de pouvoir en tout cas procurer des résultats satisfaisants pour notre peuple, qui est résilient », promet-t-il. Brama Traoré appelle les supporters à soutenir l’équipe notamment lors du premier match contre la Guinée Équatoriale le 24 décembre 2025 à 12h30.