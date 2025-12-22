CAN Maroc 2025 : Africa Global Logistics et la FBF unis derrière le 11 national

Partage

Le groupe Africa Global Logistics (AGL) est le partenaire logistique officiel de la CAN Maroc 2025. La représentation dudit groupe au Burkina Faso, dans sa volonté de faire prospérer l’équipe nationale, a signé une convention de partenariat avec la Fédération burkinabè de football (FBF), ce lundi 22 décembre 2025, à Ouagadougou.

Seydou Diakité, Directeur Général d’Africa Global Logistics (AGL) Burkina Faso et Président du Conseil d’Administration de SITARAIL, a fait comprendre que la convention de partenariat signée avec la Fédération burkinabè de football (FBF) s’inscrit dans une dynamique d’accompagner et de faire prospérer l’équipe nationale.

‎« La Fédération a besoin du soutien des entreprises aujourd’hui pour faire prospérer l’équipe nationale. Donc, c’est dans cette optique que nous avons souhaité signer une convention de partenariat, qui commence cette année avec la FBF, et qu’elle a été il y a deux ans avec les journalistes, avec des supporters, des personnes ressources du football… », a fait comprendre Seydou Diakité.

M. Diakité a aussi souhaité, à travers cette signature de convention, que d’autres entreprises puissent intervenir également aux côtés de la FBF. « L’Etat ne peut pas tout faire. Il faut que les entreprises, qui profitent de l’image positive du pays, puissent contribuer aujourd’hui à soutenir les actions de développement. Le football est également dans un processus de développement…C’est un facteur créateur de richesse que nous devons soutenir », a-t-il déclaré.

Si les deux parties ont voulu garder secret le montant de cette signature, le président de la FBF a néanmoins rassuré de ce que c’est un montant qui permet de faire face à des besoins. « Sachez que c’est un montant quand même qui nous permet en tout cas de régler certaines questions à notre niveau », a fait savoir le Colonel major Oumarou Sawadogo.

Il a davantage rassuré en expliquant que Seydou Diakité, en tant qu’ancien de la FBF, connait bien les difficultés de la maison. Le président de la FBF a en somme accueilli l’appui du groupe AGL de « bonne foi » et a promis « d’en faire bon usage ».

Le groupe Africa Global Logistics (AGL) est le partenaire logistique officiel de la CAN Maroc 2025. AGL est présent dans 23 des 24 pays prenant part à cette compétition africaine, dont le Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24