Nuit de l’AES : Princesse Seyda Maba défie le CENASA le 26 décembre 2025

Dans le cadre de l’acte 3 de la Nuit de l’AES organisée par l’Association des Jeunes pour la Promotion et la Valorisation des Actes Culturels (AJPVAC), la jeune chanteuse burkinabè, Princesse Seyda Maba, se produira en concert le 26 décembre prochain, à la salle Koamba Lankoandé du CENASA. À une semaine de ce rendez-vous de célébration des valeurs de paix et de cohésion sociale, les organisateurs ont livré, le dimanche 21 décembre 2025, les différentes articulations du spectacle.

Âgée seulement de 8 ans, Princesse Seyda Maba est sans doute l’une des porte-voix musicales au service de la paix et de la cohésion sociale au sein de l’espace AES. Connue pour ses sonorités mandingues auréolées de rythmes modernes, la musique de « Princesse de l’AES » comme on la surnomme, est surtout appréciée pour ses textes porteurs de messages sociaux, culturels et éducatifs.

Prévu se tenir le 26 décembre prochain au CENASA sous le thème « Trois peuples, un destin commun », ce concert poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit notamment de promouvoir la culture et la musique comme outils de cohésion sociale ; valoriser le talent et le parcours de Princesse Seyda Maba ; et offrir au public un spectacle de qualité, tout en le mobilisant autour de messages d’unité, de paix et de solidarité. Selon Diem Paulin Midiour, Princesse Seyda a à son actif deux albums et plusieurs scènes, témoignant de sa créativité, sa maturité artistique et sa capacité à assurer une prestation digne du nom.

Cet spectacle, semi-live, se veut donc un cadre d’expression artistique permettant de rapprocher les générations et de promouvoir les talents nationaux. En attendant le grand rendez-vous, l’artiste a assuré être prête à donner un spectacle à la hauteur des attentes. « À travers ce concert, j’entends offrir au public un moment de communion, de divertissement et de partage, tout en mettant en valeur la richesse culturelle et musicale », a-t-elle confié.

Plusieurs autres artistes seront présents afin de donner au concert une dimension plus grande. Il s’agit entre autres de Bark-Biiga, les Petits Pionniers, Finedo, et bien d’autres. En fin, une partie des revenus du concert sera orientée vers un geste de solidarité au profit des enfants en situation de vulnérabilité.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24