Retour sur Actu | : Les temps forts de la semaine du 15 au 21 décembre 2025

L’actualité nationale a été particulièrement riche au Burkina Faso au cours de la semaine du 15 au 21 décembre 2025. Entre avancées majeures dans la modernisation de la justice, actions diplomatiques significatives, renforcement de la sécurité, initiatives économiques et performances sportives, retour sur les faits marquants qui ont rythmé la vie du pays.

Justice : Un pas décisif vers la transformation numérique

Le Burkina Faso poursuit la modernisation de son système judiciaire. Le lundi 15 décembre 2025 à Ouagadougou, trois nouvelles plateformes numériques ont été officiellement lancées : justice-penale.gov.bf, e-permis-communiquer.gov.bf et e-actes-rccm.gov.bf.

Ces outils permettent respectivement de déposer et suivre une plainte pénale en ligne, de demander un permis de communiquer pour visiter un proche en détention, et d’obtenir des documents du Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Une avancée qui vise à rapprocher la justice des citoyens et à améliorer l’efficacité du service public.

Diplomatie : Le Nigéria présente ses excuses au Burkina Faso

Sur le plan diplomatique, la République fédérale du Nigéria a présenté ses excuses officielles au Burkina Faso suite à la violation de son espace aérien. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, porteur d’un message du président Bola Ahmed Tinubu, a été reçu en audience par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Cette rencontre a également été l’occasion de saluer les efforts du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et de réaffirmer les liens de solidarité entre les deux pays.

Ouagadougou, carrefour des ambitions africaines

La capitale burkinabè a accueilli la première édition du Forum Afrique-Afrique, placée sous le thème : « Souveraineté stratégique et émergence des champions africains ». L’événement a réuni décideurs publics, leaders du secteur privé et innovateurs autour d’une vision commune : transformer le potentiel africain en puissance économique concrète.

Sécurité : Des réseaux criminels mis hors d’état de nuire

À Ouagadougou, la Police nationale a intensifié la lutte contre la criminalité urbaine. Le Commissariat de police de l’arrondissement n°05 a démantelé un faux gang se faisant passer pour des forces de sécurité. Les malfrats, actifs dans plusieurs quartiers de la capitale, auraient extorqué plus de 21 millions FCFA à leurs victimes.

Dans le même temps, le Service régional de la police judiciaire du Centre (SRPJ-Centre) a mis fin aux activités de trois réseaux criminels, dont un groupe de grand banditisme impliquant un ex-VDP armé d’une Kalachnikov.

Engagement citoyen et vie nationale

La deuxième cohorte des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) agricoles, forte de 3 013 jeunes dont 515 femmes, a achevé sa formation civique et patriotique. Ces jeunes seront désormais orientés vers des centres de formation agricole pour renforcer la production nationale.

Par ailleurs, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a été officiellement installé dans ses fonctions de président de l’Institut des Peuples Noirs Farafina. À noter également le geste de solidarité de l’artiste La Fouine, qui a offert des sacs de ciment et des vivres pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Présidence du Faso : Une semaine d’actions fortes

En séjour à Bobo-Dioulasso, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a mené plusieurs activités majeures. Sur le plan industriel, il a inauguré l’usine Burkina Cajou, dédiée à la transformation de la noix d’anacarde, ainsi que le complexe Agroserv Industrie, spécialisé dans la transformation du maïs en produits dérivés.

Sur le plan sécuritaire, le Chef suprême des Forces Armées Nationales a reçu la haute hiérarchie des Forces de défense et de sécurité du Guiriko, qui a réaffirmé son engagement pour la reconquête totale du territoire. Le Président du Faso a également mobilisé les forces vives de la région, notamment les autorités coutumières, religieuses et administratives.

À l’échelle sous-régionale, la cérémonie de remise de l’étendard à la Force unifiée de l’AES a marqué l’entrée officielle en activité opérationnelle de cette force conjointe du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Sport : Le Burkina Faso sur le podium et une réforme continentale

Sur le plan sportif, le Burkina Faso a terminé troisième à la CAN 2025 de petits poteaux, disputée à Korhogo en Côte d’Ivoire, décrochant ainsi la médaille de bronze.

Autre annonce majeure : la Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la Coupe d’Afrique des nations se jouera désormais tous les quatre ans à partir de 2028, avec la mise en place d’une Ligue des nations africaines.