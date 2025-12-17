Forum Afrique-Afrique : Ouagadougou devient la capitale de la souveraineté stratégique

Partage

La capitale burkinabè a donné le coup d’envoi de la première édition du forum « Afrique-Afrique », ce mercredi 17 décembre 2025. Sous le signe de l’audace et de l’intégration, cet événement entend transformer le potentiel du continent en une puissance économique concrète.

Réunissant décideurs publics, leaders du secteur privé et innovateurs, le forum Afrique-Afrique s’est ouvert à Ouagadougou dans une atmosphère de renaissance. Le thème choisi, « Souveraineté stratégique et émergence des champions africains », donne le ton d’une rencontre qui refuse le statu quo et prône une prise en main endogène du destin économique du continent.

Pour Arnauld Mambou, promoteur du forum Afrique-Afrique, le choix du « Pays des Hommes intègres » est une déclaration d’intention. Il y voit un « symbole de souveraineté assumée et de résistance face à l’adversité ». Dans un contexte mondial mouvant, le Burkina Faso incarne, selon les organisateurs, cette Afrique qui choisit de se redéfinir avec « lucidité et courage ».

L’un des enjeux majeurs de ce forum est de corriger une anomalie historique, notamment une Afrique riche en ressources mais encore dépendante des chaînes de valeur extérieures. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’Afrique détient plus de 30% des réserves minérales mondiales », a rappelé Roland Achille Sow, parrain de cette édition.

Cette première édition, les organisateurs souhaitent la pérenniser, car à entendre les promoteurs, il se veut un espace de création stratégique et d’innovation, en mettant en lumière les porteurs de changement et en stimulant les échanges entre les secteurs publics et privés. « Le forum Afrique-Afrique pose les jalons d’une croissance endogène », a souligné Arnauld Mambou.

Loin d’être une simple série de conférences, le forum Afrique-Afrique se définit comme une plateforme d’action, celle d’éclairer les choix économiques vers des partenariats interafricains respectueux des réalités locales.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24