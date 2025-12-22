Ouagadougou accueille la 10e édition du SEMUFI sur l’insertion professionnelle des jeunes

Partage

L’Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso (AEEMB) a officiellement lancé, le dimanche 21 décembre 2025 à Ouagadougou, la 10ᵉ édition du Séminaire universitaire de formation islamique (SEMUFI). Placée sous le thème « Insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso : rôle de l’innovation et du patriotisme », cette rencontre se déroule du 20 au 27 décembre 2025.

Cette édition du SEMUFI se veut un cadre de réflexion et de formation autour des défis liés à l’employabilité des jeunes, dans un contexte national marqué par une forte proportion de jeunesse.

Parrain de l’événement, Mounouni Dialla, président de l’Union panafricaine de la jeunesse et député à l’Assemblée législative de transition, a souligné l’importance d’investir dans la formation professionnelle pour préparer l’avenir.

« Parrainer une activité qui parle de formation professionnelle et d’employabilité des jeunes est une obligation, au regard du contexte que vit le Burkina Faso. Aujourd’hui, 77,9 % de la population est jeune. Investir dans la jeunesse, c’est lui accorder une formation qualifiante, adaptée aux besoins du marché de l’emploi », a-t-il déclaré, saluant la pertinence du thème en phase avec la vision des autorités du pays.

Lire aussi 👉 Le Burkina Faso célèbre la journée de la jeunesse de l’organisation de la coopération islamique

Représentant le patron de la cérémonie, le professeur Samdouda Sawadogo, ancien chercheur et formateur à l’École normale supérieure, a également insisté sur les enjeux liés à l’emploi des jeunes. « Une jeunesse sans emploi constitue un véritable problème pour l’avenir. Il faut œuvrer pour favoriser l’insertion professionnelle afin de renforcer la stabilité, lutter contre l’insécurité et bâtir une jeunesse épanouie », a-t-il indiqué.

Le président du comité d’organisation du SEMUFI, Bassirou Sana, par ailleurs étudiant à l’université Joseph Ki-Zerbo et responsable au sein de l’AEEMB, a précisé les objectifs de cette 10ᵉ édition. « Ce séminaire universitaire est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants.

Il vise à renforcer leur formation islamique, mais aussi à contribuer concrètement à leur insertion professionnelle, à travers l’innovation, l’auto-emploi et la promotion des valeurs de citoyenneté et de patriotisme », a-t-il expliqué.

À travers panels, formations et échanges, le SEMUFI entend ainsi outiller les jeunes participants, tant sur le plan spirituel que professionnel, afin de faire d’eux des acteurs engagés du développement et de la construction nationale.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24