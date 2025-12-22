Burkina Faso : La 14e journée communautaire pour une santé accessible en zones de crise

La capitale burkinabè accueille, du 22 au 23 décembre 2025, la 14e édition de la journée communautaire. Officiellement lancée ce lundi 22 décembre 2025, cette rencontre se veut un laboratoire d’idées pour repenser l’accès aux soins dans un contexte marqué par des défis sécuritaires majeurs.

Placée sous le thème « Santé et solidarité : repenser la couverture sanitaire universelle dans les zones d’accès difficile », cette édition 2025 s’inscrit dans une volonté de transformation. L’objectif est donc d’identifier des modèles innovants pour que la couverture sanitaire universelle ne soit plus un luxe, mais une réalité pour les populations vivant dans les zones reculées ou sous forte pression sécuritaire.

Pendant deux jours, les participants, experts, acteurs de terrain et décideurs plancheront sur le partage de bonnes pratiques issues des interventions locales. Trois axes majeurs guideront les travaux. Il s’agit d’abord de l’identification de stratégies de financement durables pour les initiatives communautaires, ensuite de l’exploration de solutions numériques pour briser l’isolement sanitaire et enfin de l’adaptation des réponses de santé aux réalités de terrain.

Pour le ministre en charge de la fonction publique Mathias Traoré, ce rendez-vous est stratégique. Il intervient à un moment charnière où le pays accélère l’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle. Le ministre a rappelé que depuis 2015, la crise sécuritaire et humanitaire a profondément ébranlé l’offre de soins nationale.

« Il est tout à fait logique de conduire des réflexions et des débats aboutissant à des systèmes de fonctionnement innovants, permettant aux populations résidant dans les zones reculées ou à fort défi sécuritaire de bénéficier de l’offre sanitaire », a-t-il déclaré, soulignant que la force du pays résidait dans son « tissu social » et son entraide.

Le ministre a par ailleurs lancé un appel aux acteurs de terrain pour un partage d’expériences sans tabou. « Parlez-nous de vos succès, mais aussi de vos difficultés. C’est de cette intelligence collective que naîtront des solutions à nos problèmes », a-t-il exhorté.

De son côté, Édouard Dapa, président du conseil d’administration de la Convergence communautaire du faso (COCOFA), a dressé un bilan encourageant de la situation sanitaire globale au Burkina Faso. Il a toutefois tempéré cet optimisme en rappelant qu’un renforcement ciblé dans les zones fragiles demeure une priorité absolue pour garantir l’équité devant les soins.

Cette 14e édition devrait déboucher sur une feuille de route assortie de leviers d’action concrets pour transformer la résilience communautaire en un système de santé pérenne.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24