CAN 2025 : Le Mali concède le nul face à la Zambie pour son entrée en lice

Les Aigles du Mali ont entamé leur parcours à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, qui se déroule depuis le dimanche 21 décembre 2025 au Maroc, par un match nul face à la Zambie (1-1).

Dominateurs durant une grande partie de la rencontre, les Maliens ont été rejoints dans les derniers instants du match. Les Aigles se font peur dès la première période avec un penalty manqué à la 42e minute par le capitaine El Bilal Touré. A la suite d’une faute sur Nene Dorgeles, l’arbitre, après consultation de la VAR, désigne le point de penalty. Mais le tir du capitaine malien est repoussé par le gardien zambien.

Malgré une nette domination dans le jeu, les Maliens peinent à trouver le chemin des filets. De leur côté, les Zambiens, regroupés en défense, procèdent par contres sans réellement inquiéter la défense adverse. La pause intervient sur un score nul et vierge (0-0).

Quand le Mali baisse la garde

Au retour des vestiaires, le Mali accentue la pression. Lassine Sinayoko finit par délivrer les siens à la 61e minute en ouvrant le score (1-0). Un but qui récompense la maîtrise malienne.

Alors que les Aigles semblaient se diriger vers une victoire maîtrisée, la Zambie arrache l’égalisation dans le temps additionnel.

A la 92e minute, sur une action mal négociée par la défense malienne, Patson Daka bien placé profite de l’occasion pour battre le gardien malien Djigui Diarra et remettre les deux équipes à égalité (1-1). Les Aigles tenteront de se racheter face au Maroc, pays hôte tombeur des Comores (2-0).