CAN 2025 : « C’est peut-être le destin qui veut que je vienne soulever la Coupe au Maroc » (Issoufou Dayo)

Issoufou Dayo va disputer sa 5e Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec les Étalons du Burkina Faso. Pour cette compétition qui se tient au Maroc, le capitaine des Étalons a pour ambition de remporter le trophée dans un pays où il a évolué pendant 9 ans.

Après quatre Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec les Etalons, Issoufou Dayo et ses coéquipiers visent le trophée de compétition. Pour cette compétition au Maroc, Issoufou Dayo n’est pas en terrain inconnu.

L’ancien sociétaire du RS Berkane connait bien le Maroc où il a remporté deux fois la Coupe de la Confédération. « On a eu des moments où on jouait tous nos matchs pratiquement ici au Maroc. Donc l’adaptation, ça a été très facile pour nous », assure Issoufou Dayo, l’un des capitaines de l’équipe nationale.

Le tournoi a déjà débuté par la victoire (2-0) du Maroc face aux Comores le dimanche 21 décembre 2025. Malgré son expérience, Dayo a hâte de débuter la compétition. « On est très excités, on a très envie que ça commence. C’est venir ici, faire une très bonne Coupe d’Afrique.

C’est le rêve de nous tous. Moi particulièrement, j’ai tout fait ici. Je veux dire, j’ai grandi ici au Maroc. C’est le destin. Peut-être que c’est le destin qui veut que je vienne pour soulever ce trophée ici. Pourquoi pas ? Je pense qu’on est prêts. Que ce soit mentalement, sur le point de travail aussi, on est prêts », insiste Issoufou Dayo à 48 heures de débuter la compétition.

Ramener le trophée

L’objectif est affiché est de remporter le trophée. Et pour cela, les joueurs doivent rester motivés. « C’est à nous de tout donner. Si vous regardez un peu l’historique, on a déjà joué une finale, deux demi-finales. Tous ces jeunes qui sont derrière moi, ils le savent tous. L’objectif, c’est d’aller chercher la Coupe. Tout le monde est prêt. Inch’Allah, on va le faire », prie Issoufou Dayo.

Pour aller loin dans la compétition, les Étalons doivent réussir leur entrée dans la compétition. « Pour ça, il y a chaque match. Le premier match d’abord, on va rester serein. Si on arrive à gagner le premier match, le deuxième match, on va aller pas par pas. Pour pouvoir mieux gérer la compétition », précise-t-il. Le Burkina Faso débute le tournoi face à la Guinée Equatoriale le 24 décembre 2025.