CAN 2025 : « On a des joueurs capables pour aller le plus loin possible » (Guy Arsène Kouassi)

Guy Arsène Kouassi va disputer sa première Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec les Étalons au Maroc. L’international burkinabè veut donc faire bonne impression.

Les Étalons entrent en scène face au Nzalang nationale de la Guinée Équatoriale le 24 décembre 2025, veille de Noël. Guy Arsène Kouassi, latéral gauche burkinabè, est très attendu pour sa première CAN.

A quelques heures de son baptême de feu, le joueur burkinabè reste concentré. « On a travaillé dur pour être là et aujourd’hui le moment est arrivé. On va rester concentré, on va faire les choses qu’il faut pour pouvoir gagner les matchs à venir », promet-il.

Pour une première, Guy Arsène Kouassi s’intègre progressivement au groupe et veut confirmer la confiance du public sportif burkinabè pour répondre à leurs attentes. « C’est ma première CAN, je suis content.

Je compte faire bonne impression parce que le public du Burkina Faso a lutté pour que je puisse venir, être présent, être en bonne santé pour pouvoir participer à la compétition. Et aujourd’hui c’est arrivé, à moi de faire les choses qu’il faut pour pouvoir être encore dans le cœur des Burkinabè », s’est-il expliqué.

Le soutien familial

Bien sûr, la pression est forte. En plus des attentes du public, l’équipe veut aussi faire plaisir à la famille. « Parce qu’il n’y a pas que les supporters qui nous attendent, il y a nos familles aussi qui vont nous soutenir. Tout ça, ça va être compliqué certes, mais nous on est confiants. On a des joueurs capables pour arriver le plus loin possible et c’est ce qu’on compte faire », assure-t-il.

Disputer une CAN était très attendu pour Guy Arsène Kouassi. Il compte en profiter pleinement puisqu’il a eu la confiance de Brama Traoré. « C‘est un grand honneur pour moi parce que depuis on travaille pour ça, pour ce moment-là.

Aujourd’hui c’est arrivé, je suis très content. J’ai hâte que la compétition commence le plus vite », conclut-il. Les Étalons se sont donnés pour objectif de ramener le trophée de la CAN. Les autres adversaires du Burkina Faso, en plus de la Guinée Équatoriale sont l’Algérie et le Soudan.