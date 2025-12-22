Arbre de Noël Moov Africa : Une tradition de partage et de solidarité honorée

Partage

Fidèle à ses valeurs de solidarité et de proximité, Moov Africa Burkina Faso a célébré Noël par anticipation, le dimanche 21 décembre 2025 à Ouagadougou. Cet arbre de Noël, devenu une tradition pour l’opérateur, a permis d’offrir un moment festif et de partage aux enfants du personnel.

Au-delà de sa mission technologique, Moov Africa place l’humain au centre de sa stratégie. Depuis plusieurs années, l’opérateur cultive une proximité avec son capital humain, illustré par ce traditionnel arbre de Noël. Dédié aux collaborateurs et à leurs familles, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable, qui témoigne de l’esprit de solidarité et de partage qui règne au sein de la grande famille Moov Africa.

« Aujourd’hui, nous avons l’honneur et la joie de célébrer Noël, une période qui, au-delà de la magie des fêtes, symbolise l’esprit de famille, de partage et de solidarité », a déclaré Moussa Sakandé, Chef du département des Ressources Humaines de Moov Africa ».

Ces valeurs de générosité et de convivialité ont été portées avec ferveur par le Directeur Général de Moov Africa, Mohamed Karim. Pour lui, ce rendez-vous est une parenthèse essentielle.

« C’est le moment le plus agréable de l’année. Nous nous retrouvons en famille, loin des dossiers et des contraintes professionnelles, pour partager un instant de pur plaisir. Noël incarne des valeurs humaines universelles de partage et de solidarité », a-t-il souligné.

Au cœur de cette fête, le premier responsable de Moov Africa n’a pas manqué d’interpeller les plus jeunes sur l’importance de l’excellence. « Au-delà de la fête, nous montrons aux enfants que le travail est le socle de leur futur. En voyant leurs parents unis, ils doivent comprendre que l’avenir leur appartient. C’est pour eux que nous nous investissons chaque jour ».

Du côté des tout-petits, l’émotion était à son comble. C’est alors avec une joie immense et une gratitude qu’ils ont savouré chaque instant de cette journée. Les enfants ont tenu à remercier Moov Africa, pour ce moment à eux dédié. « Grâce à vous, nous vivons un moment inoubliable, entre musique et danses, sous un arbre de Noël qui brille de mille feux », a témoigné Andy So, au nom des enfants.

Pour couronner cette célébration, Moov Africa a illuminé les visages des tout-petits en distribuant de nombreux cadeaux, le tout dans une ambiance festive et rythmée.

