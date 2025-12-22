CAN 2025 : Les Bafana Bafana frappent d’entrée face à l’Angola

Partage

L’Afrique du Sud a réussi son entrée en Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Face à l’Angola, l’équipe sud-africaine s’est imposée sur le score de 2 buts à 1, ce lundi 22 décembre 2025.

Dans cette rencontre du groupe B, Sud-Africains et Angolais n’ont pas tardé à trouver le chemin des filets. C’est d’abord l’Afrique du Sud qui s’illustre. Oswin Appolis montre la voie en ouvrant le score dès la 21e minute.

À l’affût dans la surface de réparation, il reprend un ballon mal dégagé et trompe le gardien d’un tir placé dans le coin inférieur gauche (1-0).

Les Angolais, loin de baisser les bras, réagissent moins de quinze minutes plus tard. Sur un coup franc bien exécuté, Fredy dépose un ballon précis dans la surface que Show reprend pour égaliser d’un tir au ras du poteau gauche (35e, 1-1).

La pause favorable à l’Afrique du Sud

La suite de la rencontre est intense. L’Angola se montre même dangereux et passe près de prendre l’avantage.

Malgré une maîtrise globale du jeu en faveur des Sud-Africains, avec 57 % de possession de balle, les statistiques à la pause restent équilibrées, avec deux tirs cadrés pour l’Afrique du Sud contre trois pour l’Angola.

Au retour des vestiaires, les Sud-Africains reviennent avec plus d’intentions offensives. Mokena croit redonner l’avantage à son équipe au terme d’une action à la fois collective et individuelle, mais le but est annulé après intervention de la VAR pour une position de hors-jeu.

Persistants et patients, les Sud-Africains finissent par être récompensés à la 79e minute. A la suite d’une perte de balle angolaise, Foster, bien servi, envoie le ballon au fond des filets et donne définitivement l’avantage à l’Afrique du Sud (2-1). Ce sera le score final de la rencontre.