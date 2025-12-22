Offres et services à la hauteur des attentes des Burkinabè : Le nouveau pari de Moov Africa

Dans une volonté de transparence et de proximité, Moov Africa Burkina a organisé une rencontre d’échange avec les Hommes de médias, le samedi 20 décembre 2025. L’objectif était d’exposer la nouvelle orientation stratégique de l’entreprise.

« Nous avons repensé notre vision du marché et engagé des projets structurants majeurs sur le réseau, avec un objectif simple : offrir des services plus fiables, plus accessibles et à la hauteur des attentes des Burkinabè », a expliqué d’emblée le directeur général de Moov Africa, Mohamed Karim.

A l’entendre, cette vision, résolument tournée vers l’avenir, s’articule autour de trois piliers fondamentaux : l’excellence opérationnelle, l’innovation continue et une satisfaction client accrue.

Dans cette dynamique de renouveau, Moov Africa déploie une panoplie d’avantages conçus pour le confort de ses abonnés. L’une de ces mesures est l’ouverture des bonus vers tous les réseaux nationaux.

« Désormais, les bonus Moov ne sont plus restreints. Cela signifie qu’un client peut utiliser ses bonus pour passer des appels vers n’importe quel autre réseau au Burkina Faso », a précisé Gérard Lompo, directeur Réseaux de Moov Africa.

L’autre pilier de cette transformation concerne la connectivité. Moov Africa a procédé à une refonte complète de ses offres data pour plus de lisibilité.

« Nous disposions de plus de 35 offres différentes, ce qui pouvait prêter à confusion. Nous les avons donc restructurées en réduisant leur nombre tout en augmentant le volume de données pour chaque forfait. Cette optimisation permet à nos utilisateurs de bénéficier d’une baisse réelle du coût d’acquisition du méga », a détaillé Gérard Lompo .

Concernant les plaintes des consommateurs relatives à la consommation rapide des données (mégas, ndlr), Abdoulaye Bassolé a apporté des éclaircissements techniques. « La consommation des données est multifactorielle.

En tant qu’opérateur, nous investissons continuellement dans le déploiement et le développement de nos réseaux pour améliorer la qualité de service. L’amélioration du réseau s’accompagne nécessairement d’une augmentation de la vitesse de connexion ».

« Cependant, il est essentiel de noter que cette rapidité accrue permet aux clients d’accéder à des contenus multimédias, notamment des vidéos, dans une qualité supérieure (HD ou 4K).

Par conséquent, plus la qualité du contenu visionné est élevée, plus la consommation de Mégas sera mécaniquement augmentée », a-t-il justifié. M. Bassolé a également évoqué des mises à jour automatiques de certaines applications qui participent à la consommation des des volumes data (mégas).

Victorine Zongo, journaliste à Savane Médias et participante à cette rencontre, a salué l’initiative de Moov Africa. Selon elle, une telle démarche permet de mettre en lumière les réels avantages que l’opérateur offre à ses abonnés.

« Cette journée nous a permis de découvrir de nombreuses offres de Moov Africa que nous ignorions jusqu’alors. Au-delà des services actuels, l’entreprise s’est engagée à revenir plus forte en 2026 avec de nouvelles mesures visant à améliorer le confort et la satisfaction de ses clients. Nous sortons de cette session véritablement enrichis et espérons que ce genre d’initiatives se multipliera à l’avenir », a-t-elle déclaré.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24