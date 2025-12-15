Trophée Baramousso 2025 : Moov Africa couronne l’excellence et l’engagement des femmes battantes du Burkina Faso

Partage

L’opérateur de télécommunications Moov Africa a une fois de plus mis les femmes battantes à l’honneur lors de la 11e édition du trophée Baramousso, qui s’est tenue le vendredi 12 décembre 2025. Pour cette édition, la Coopérative de Production de Compost Bio WENDWOOGA a été couronnée Baramousso 2025.

Cette cérémonie emblématique célèbre l’engagement et le génie créateur des femmes du Burkina Faso, soulignant leur rôle essentiel dans le développement socio-économique du pays.

L’événement s’inscrit pleinement dans les priorités gouvernementales, comme l’a rappelé Aminata Zerbo Sabané, ministre en charge de la Transition Digitale, s’exprimant au nom des marraines.

En effet, elle a souligné que l’autonomisation des femmes est un axe prioritaire dans l’action gouvernementale, visant à garantir que toutes les femmes soient autonomes, dignes, émancipées et actrices du développement.

« Le concours Baramousso, en soutenant financièrement les associations féminines pour développer leurs activités, contribue directement à cette vision en les aidant à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, tout en soutenant l’autonomie d’autres femmes », a-t-elle indiqué.

Pour Mohamed Karim, Directeur Général de Moov Africa, l’émancipation de la femme est un combat qui nécessite l’engagement de tous. À travers le trophée Baramousso, il a réaffirmé que Moov Africa témoigne de son engagement total et indéfectible auprès des femmes burkinabè.

« Chez Moov Africa nous sommes convaincus que l’émancipation de la femme est un combat qui nécessite l’engagement de tous. Ce soir, à travers Baramousso, Moov Africa réaffirme son engagement total, indéfectible, à vos côtés, Mesdames », a renchérit le Directeur général de Moov Africa.

La lauréate 2025 et l’impact du prix

Le point culminant de la 11e édition du trophée Baramousso a été la proclamation très attendue des résultats, couronnant une figure emblématique de l’entrepreneuriat féminin. La coopérative de production de compost bio WENDWOOGA de Bobo-Dioulasso a ainsi été sacrée lauréate du concours Baramousso 2025.

Elle a reçu le premier prix, constitué d’une somme de 10 millions de francs CFA, du prestigieux trophée Baramousso et d’une attestation. Le deuxième prix a été doté de 3 millions de francs CFA et d’une attestation, tandis que le troisième prix a remporté 2 millions de francs CFA et une attestation.

Visiblement émue, la lauréate a aussitôt annoncé l’utilisation des 10 millions de francs CFA pour agrandir son entreprise. « On a eu les dix millions, on va agrandir notre entreprise. Nos composts sont limités à Bobo et à Ouaga. Maintenant, ça va partir dans toutes les 47 provinces du Burkina Faso », s’est-elle réjouie.

Forte de sa victoire au Trophée Baramousso 2025 et des moyens d’expansion acquis, la lauréate, a adressé un message au ministre de l’agriculture, afin qu’il reconnaisse et commande son compost bio, assurant que l’agrandissement permettra une production de qualité en quantité suffisante pour les agriculteurs dès 2026.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24