Rencontre statutaire du Conseil Supérieur de la Magistrature : Suspension de la participation du CSM du Burkina Faso aux instances du réseau francophone des Conseils de la magistrature 

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, a présidé ce lundi 15 décembre 2025, dans la matinée, la première rencontre statutaire de l’année 2025 des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

En sa qualité de Garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le Président du Faso a, dans son discours d’ouverture, félicité et salué le courage des membres du CSM pour le travail abattu dans « ce contexte turbulent de réformes qui peut paraître très difficile », de crise sécuritaire et de mutation géopolitique mondiale.

« Se réadapter à tous ces facteurs demande beaucoup d’abnégation, de courage et vous faites montre de ce courage et de compréhension », reconnait le Président du Faso.

Pour le président du CSM, Adama OUÉDRAOGO, la tenue de cette rencontre illustre l’importance que le Président du Faso accorde à la justice, « considérée à juste titre comme l’un des piliers essentiels de la République et une condition sine qua non d’une paix durable ».