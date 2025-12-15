Rencontre statutaire du Conseil Supérieur de la Magistrature : Suspension de la participation du CSM du Burkina Faso aux instances du réseau francophone des Conseils de la magistrature 

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, a présidé ce lundi 15 décembre 2025, dans la matinée, la première rencontre statutaire de l’année 2025 des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
En sa qualité de Garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le Président du Faso a, dans son discours d’ouverture, félicité et salué le courage des membres du CSM pour le travail abattu dans « ce contexte turbulent de réformes qui peut paraître très difficile », de crise sécuritaire et de mutation géopolitique mondiale.
« Se réadapter à tous ces facteurs demande beaucoup d’abnégation, de courage et vous faites montre de ce courage et de compréhension », reconnait le Président du Faso.
Pour le président du CSM, Adama OUÉDRAOGO, la tenue de cette rencontre illustre l’importance que le Président du Faso accorde à la justice, « considérée à juste titre comme l’un des piliers essentiels de la République et une condition sine qua non d’une paix durable ».
À cette rencontre, les membres du CSM ont examiné deux rapports. Le premier porte sur l’évaluation des performances des juridictions de premier degré, en vue de mettre en lumière leur rôle central dans l’architecture judiciaire et renforcer l’efficacité des services rendus aux justiciables.

Le second rapport porte sur le thème de la rencontre : « La justice traditionnelle dans l’édification d’un système de justice pour le peuple : quel apport du droit coutumier ?» Faisant suite au retrait du Burkina Faso de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le CSM a suspendu sa participation aux instances du réseau francophone des Conseils de la magistrature, selon M. OUEDRAOGO.
« Dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire, le Conseil poursuivra avec constance les reformes consacrées, s’attachera, avec un engagement accru, à l’exécution de ses activités statutaires ainsi qu’à toutes les initiatives concourant à la réalisation des missions qui lui sont assignées », précise le président du CSM, Adama OUÉDRAOGO qui a également remis le Rapport annuel d’activités à Son Excellence le Président du Faso, Garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso
