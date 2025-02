Burkina Faso : Neuf membres du Conseil Supérieur de la Magistrature s’engagent pour l’indépendance de la justice

publicite

Neuf membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature ont prêté serment, ce mardi 4 février 2024, devant le Conseil constitutionnel.

Dans le cadre de leurs missions essentielles pour l’indépendance de la justice, neuf membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont prêté serment, réaffirmant leur engagement à garantir l’équité et l’impartialité.

Cette action, à entendre Me Barthélemy Kéré, président du Conseil Constitutionnel, répond à un besoin précis. « Ce moment solennel n’est pas seulement un rituel, il représente un engagement fort et indéfectible, pris par chacun d’entre vous envers la justice et l’Etat de droit », a-t-il contextualisé.

A tour de rôle, les membres du conseil supérieur de la magistrature ont entonné à coeur leur serment. « Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions, en toute intégrité, impartialité, indépendance, dans la rigueur de la loi et de garder le secret des délibérations ».

« Vous êtes les gardiens de la confiance publique dans le système judiciaire, et la mise en œuvre de vos engagements visera à maintenir cette confiance », a rappelé le président du conseil constitutionnel.

Par là, il a invité les membres du conseil supérieur de la magistrature à assurer leurs missions avec abnégation. « Votre rôle au Conseil supérieur de la magistrature, c’est fondamentalement l’édification d’une justice moderne et d’un système judiciaire inspirant confiance et respect.

Vous avez la lourde responsabilité de décider des nominations et des affectations des magistrats du siège, comme cela est édicté à l’article 6 de la loi suscitée. En choisissant les magistrats, vous devez veiller à ce que chaque nomination soit faite sur la base de la compétence, de l’expérience et de l’intégrité morale.

C’est un devoir que vous devez exercer avec rigueur et transparence, afin de garantir que ceux qui rendent la justice sont à la hauteur des exigences de leur fonction », a souligné Me Barthélemy Kéré.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

