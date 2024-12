Trophée Baramousso 2024 : L’association femme enfant et développement sacrée lauréate

publicite

Depuis une décennie, Moov Africa célèbre l’ingéniosité et le courage des femmes burkinabè à travers le trophée Baramousso. Cette année encore, le concours a récompensé les initiatives les plus remarquables. Lors de la cérémonie du 13 décembre 2024, c’est l’association femme enfant et développement de Bobo-Dioulasso qui a remporté les suffrages du jury.

Le trophée Baramousso, organisé par Moov Africa Burkina, est bien plus qu’un concours. C’est une célébration annuelle des femmes engagées qui, à travers leurs associations, transforment le quotidien de nombreux Burkinabè.

Que ce soit en matière d’éducation, de santé, d’économie ou de développement durable, ces femmes inspirantes sont de véritables moteurs de changement. Le concours Baramousso les met à l’honneur et leur donne les moyens de poursuivre leurs actions.

« De la 1ere édition à aujourd’hui, ce sont 150 millions de CFA que Moov Africa a distribués à une quarantaine de regroupements de femmes bénéficiant ainsi à près de 9 000 ménages.

C’est avec une légitime fierté que nous voyons le développement de l’ensemble des associations ayant bénéficié du financement de leurs projets par Moov Africa. Et ces associations ont positivement impacté leurs communautés respectives », a venté le directeur général de Moov Africa Abdelillah El Aydi.

Moov Africa a une nouvelle fois récompensé l’engagement des femmes burkinabè. Parmi les 40 dossiers reçus, le jury a sélectionné trois finalistes. C’est finalement l’association Femme Enfant et Développement de Bobo-Dioulasso qui a remporté le prestigieux trophée Baramousso 2024.

« Vraiment je remercie Moov Africa, son DG et tout le personnel. Avec les 10 millions, on va renforcer notre capacité de travail. On va payer du matériel ajouter, et ça va permettre aux filles mères aussi qui sont dans l’association, de travailler et être autonomes. Les enfants non scolarisés qui sont dans l’association, on va travailler à leurs scolarisations ; les veuves aussi vont pouvoir mener des activités génératrices de revenues, pour pouvoir s’occuper de leurs familles », a lancé toute heureuse la lauréate.

Présente à la cérémonie de remise des prix, la ministre de la Transition Digitale, Aminata Zerbo/Sabané a félicité Moov Africa pour son initiative novatrice qui, depuis dix ans, met en lumière l’engagement des femmes entreprenantes. En signe de soutien, elle a offert aux lauréates des outils numériques indispensables à leur développement, tels que des ordinateurs, des smartphones et des formations en marketing digital.

Pour ce qui est des récompenses officielles, la lauréate du trophée Baramousso a empoché la rondelette somme de 10 millions de FCFA, une attestation et le trophée. Le 2e prix qui est revenu à l’association coopérative simplifiée de transformation de beurre de karité Wend Manegde de Kongoussi était composé de la cagnotte de 3 millions de FCFA, une attestation. Quant à la 3e place, composée de la somme de 2 millions, et d’une attestation, elle a été occupée par l’association Alla Ka Boo de Bobo Dioulasso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

