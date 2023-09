Le Burkina Faso célèbre la journée de la jeunesse de l’organisation de la coopération islamique

publicite

La journée de la jeunesse de l’organisation de la coopération islamique (OCI) a été célébrée ce jeudi 7 septembre 2023 à Ouagadougou. L’objectif de cette journée est de contribuer à la responsabilisation socio-économique des jeunes à travers leur engagement volontaire dans les actions de développement.

Le ministère en charge de la jeunesse a célébré la journée de la jeunesse de l’organisation de la coopération islamique (OCI), placée sous le thème « Volontariat des jeunes et responsabilité sociétale ».

La célébration de cette journée sera marquée par l’animation de deux panels à savoir sur le volontariat des jeunes, responsabilité sociétale et aussi sur le dispositif national du volontariat au Burkina Faso, et importance de l’intégration et du réseautage.

Moumouni Dialla, président du conseil national de la jeunesse, a fait savoir l’importance du volontariat de la jeunesse dans le développement d’un pays.

« L’engagement de la jeunesse est un impératif au développement de nos pays. C’est pourquoi se questionner sur le volontariat de la jeunesse pour propulser et amener une jeunesse productive qui contribue au développement de notre pays », a-t-il indiqué.

Il a indiqué que la contribution de la jeunesse doit être accompagnée et soutenue par la formation professionnelle et la création d’emplois pour les jeunes.

Aristide Ouédraogo, représentant le ministère en charge des affaires étrangères, a rappelé aux jeunes leur devoir dans l’édification de la cohésion sociale au Burkina Faso.

« Vous avez un devoir, celui d’œuvrer à la cohésion sociale, à la promotion de l’Etat de droit, à la consolidation de la paix et à la sécurisation du pays », a-t-il souligné. Pour lui, la jeunesse est le meilleur moment de la vie où les jeunes disposent de toutes les potentialités, les possibilités, de toutes les ressources pour tout avoir.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

