Biotechnologies agricoles : Un théâtre forum à Dapélogo pour inciter les producteurs agricoles

Après les zones de Manga dans le Centre-Sud, Koupéla dans le Centre –Est, c’est à Dapélogo dans le Plateau-Central, que l’équipe de OFAB – Burkina a roulé sa bosse ce 7 septembre 2023 avec pour objectif de sensibiliser les producteurs sur la nécessité d’adopter les biotechnologies agricoles.

Face à un public composé en majorité de producteurs agricoles, le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole (OFAB) en collaboration avec l’Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles (INERA) et AFRICA-BIOTECH ont préféré un théâtre forum plutôt qu’un atelier de sensibilisation comme ils en ont l’habitude.

Ce théâtre forum est conçu autour de deux films intitulés ‘’le ravageur ravagé’’ et ‘’semer la vie ‘’. Des films qui évoquent respectivement, les problématiques de l’usage des pesticides par les producteurs et les idées préconçues en matière d’innovations agricoles et des semences améliorées.

Le tout agrémenté par une projection de quelques diapositives illustrant l’évolution de la technologie que ce soit au niveau du transport, des travaux publics, dans la santé, dans l’agroalimentaire ou encore dans l’agriculture.

« Le théâtre forum fait le zoom sur le comportement de nos producteurs en temps réel et comment ça peut porter préjudice à la sécurité alimentaire ou même à la santé du producteur et des populations et ensuite on fait une petite présentation pour montrer comment la recherche peut apporter de la technologie semencière pour faire face à ces contraintes », résume le coordonnateur de OFAB – Burkina, Dr Egard Traoré.

Quand OFAB prêche à un public converti

A Dapélogo, beaucoup de paysans ont compris les avantages d’utiliser les semences améliorées. A en croire le chef de service de l’agriculture de cette commune de la province d’Oubritenga, à ce jour on estime à deux ménages sur trois qui utilisent les semences améliorées. Dans cette localité, on y trouve même des producteurs semenciers auprès de qui les autres producteurs s’approvisionnent.

« Souvent, explique le chef de service de l’agriculture, Daniel Ouili, les dotations de l’Etat ne suffisent pas à tout le monde ». « Comme il y a des semenciers sur place qui produisent, on recommande souvent aux producteurs d’aller chercher sur la place du marché. Le problème c’est que sur la place du marché le coût est beaucoup plus élevé qu’au niveau de l’Etat parce qu’au niveau de l’Etat, les semences sont subventionnées », poursuit-il.

Plus de 300 variétés développées par la recherche, mais seulement -25% utilisées

Eveline Ouédraogo, une productrice qui a suivi le théâtre forum ne tarit pas d’éloges au sujet de cette initiative. « Nous sommes très contents de cette séance de sensibilisation. On nous a démontré les avantages de l’utilisation des semences améliorées.

Il faut dire qu’ici nous utilisons déjà les semences améliorées. C’est-à-dire que nous savons de quoi il s’agit. Rien que l’année précédente, nous avons fait juste une petite surface, mais franchement nous étions agréablement étonnés du rendement. Je conseille ceux qui n’utilisent pas encore les semences améliorées à le faire car c’est à leur avantage », déclare-t-elle.

Au moment où la crise climatique conjuguée à la crise sécuritaire ne fait qu’exacerber les défis liés la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, il est important de se tourner vers les solutions que peut apporter la science.

Et en la matière, la recherche burkinabè n’a pas du tout chômé. Au Burkina Faso, plus de 300 variétés améliorées de différentes cultures ont été développées par la Recherche nationale. Cependant, à ce jour seulement moins de 25% de ces variétés sont utilisées.

D’où cet appel du coordonnateur de OFAB – Burkina, Dr. Edgard Traoré: « Nous encourageons tous les producteurs du pays à aller vers des technologies qui sont localement développées par nos propres chercheurs. Il faut croire à nos chercheurs et aller vers ces semences ».

En tous les cas, à Dapélogo, les retours d’expérience sont positifs et ceux qui sont encore dubitatifs sont priés d’adopter les biotechnologies agricoles pour faire face aux contraintes liées à la production agricole.

