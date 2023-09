Burkina Faso : « Le Plumpy Nut que nous donnons aux enfants ne doit pas être vendu ou partagé »

publicite

La direction de la nutrition (DN) du Burkina Faso a outillé ce jeudi 7 septembre 2023, des membres du club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire (CJCN/SA) sur la nécessité de faire comprendre l’interdiction des ventes des intrants nutritionnels et leur utilisation détournée. L’objectif a été clair : mieux former sur les notions pour permettre une meilleure communication autour de la question.

Au Burkina Faso, la prévalence de la malnutrition aiguë globale était de 9,7 % dont 0,8 % de forme sévère. Face à cette situation le pays s’est doté d’un protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë en 2014.

Un protocole d’accord entre le Ministère de la santé, la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et de consommables médicaux (CAMEG) et l’UNICEF a été signé en 2015 pour améliorer la gestion et la distribution des intrants nutritionnels.

Cependant, depuis un certain moment, l’on assiste de plus en plus à une utilisation abusive de ces intrants nutritionnels notamment leur vente sur le marché public. Les autorités, pour en découdre avec cette situation, ont tenu ce jeudi 7 septembre 2023, une rencontre avec les Hommes de médias pour discuter de comment y arriver.

Il s’est agi de présenter l’état des lieux de la malnutrition, la définition du concept, les causes de la malnutrition, le système d’approvisionnement de ces intrants, cela avec pour objectif de renforcer les capacités des membres du Club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire (CCJN/SA), selon la directrice de la nutrition, Estelle Bambara afin que le message puisse être porté à qui de droit.

« Ce matin nous sommes avec ces membres pour échanger sur la problématiques de la vente et l’usage détourné des Plumpy Nut. Nous demandons ainsi leur accompagnement pour qu’ils puissent faire passer le message. Le message est que le Plumpy Nut que nous donnons aux enfants ne doit pas être vendu ou partagé. Il est entièrement dédié aux enfants malnutris. Il est conçu pour permettre à ces enfants de récupérer de leur malnutrition », a indiqué la directrice de la nutrition.

Outre le le Plumpy Nut, plusieurs autres intrants sont dans cette situation, à écouter Estelle Bambara. Selon les données de la Direction de la Nutrition, la malnutrition constitue un fléau auquel il faut impérativement s’attaquer.

Cette journée a également été une occasion pour le Club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire (CCJN/SA) de tenir son Assemblée Générale (AG). Une AG qui a connu l’adhésion de nouveaux membres.

