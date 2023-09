Burkina Faso : L’ONG CREDO commémore ses trente années d’existence

publicite

En prélude à la commémoration des 30 ans d’existence de l’ONG Christian Relief and Development Organization (CREDO) au Burkina Faso, prévue du 21 au 23 septembre 2023, le comité d’organisation a tenu un point de presse ce jeudi 7 septembre 2023 à Ouagadougou. C’était une occasion de dévoiler les grandes lignes de ce trentenaire.

« 30 ans au service du développement holistique au Burkina Faso », tel est le thème retenu pour ce trentième anniversaire de l’ONG CREDO. Selon le Secrétaire Général du CREDO, Josias Sanogo, plusieurs activités seront au menu de cette célébration de 30 ans d’existence.

Il s’agit, entre autres, des 72 heures des journées Portes ouvertes du Complexe Scolaire Baraka à Bobo-Dioulasso, de la journée de l’Initiative Développement Endogène et Entreprises (IDEE), de l’opération 6 000 bourses et une course pour l’eau qui permettra la création de 10 forages en faveur des personnes déplacées internes.

Il a précisé que c’est un budget de 30 millions de F CFA qui sera alloué à la réalisation de l’ensemble des activités de célébration. Josias Sanogo a rappelé que durant ces trente dernières années, l’ONG est présente dans 12 régions à travers plus de 120 projets réalisés dont 400 000 bénéficiaires par an au Burkina Faso.

« Les réalisations de l’ONG sont palpables sur le terrain à travers les statistiques suivantes : 250 000 réfugiés et personnes déplacées internes ont été pris en charge, 150 000 producteurs agricoles ont été formés et équipés, 125 000 orphelins et enfants vulnérables ont été parrainés et 127 000 bénéficiaires de crédit », a-t-il indiqué.

Egalement, il a précisé que l’ONG CREDO a mis en œuvre plusieurs projets dans les domaines de l’éducation, de la protection de l’enfance, de la sécurité alimentaire, de la recherche, dans l’environnement, dans l’humanitaire, l’emploi, la formation technique et professionnelle.

Pour rappel, l’ONG Christian Relief and Development Organization (CREDO) a été créée le 28 janvier 1993 par le Docteur Moïse Napon. C’est une Organisation non gouvernementale de droit burkinabè créée dans le but de développer et soutenir des projets durables axés sur l’amélioration des conditions de vie des familles issues des milieux défavorisés.

