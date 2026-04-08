FESTICAS 2026 | Premier semi-marathon Bérégadougou-Dômes de Fabédougou : Roger Nion et Marie Aude Saboué sacrés champions

L’innovation est au rendez-vous de la deuxième édition du Festival des Identités Culturelles et des Arts (FESTICAS). Pour la première fois, le sport s’est invité au cœur de l’événement avec le lancement du « Semi-Marathon Bérégadougou-Dômes de Fabédougou », une épreuve de 15 km reliant la ville de Bérégadougou au site naturel exceptionnel des Dômes de Fabédougou. Ce premier essai s’est tenu le mardi 7 avril 2026.

C’est devant la mairie de Bérégadougou que le top départ a été donné le mardi 7 avril 2027. Pour parrainer cette première historique, l’organisation a pu compter sur la présence de l’ancien capitaine des Étalons, Charles Kaboré.

Plus d’une centaine de coureurs se sont lancés sur un parcours exigeant mais spectaculaire, mêlant effort physique et paysages de cartes postales.

Pour Mamadou Yougos Koné, promoteur du FESTICAS, cette course de fond dépasse la simple compétition athlétique. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de valorisation du patrimoine national.

« Aujourd’hui, pour faire la promotion de la destination Burkina Faso, il est important d’amener les gens directement sur les sites. Mettre en valeur les Dômes de Fabédougou à travers le sport était une priorité pour nous », a-t-il affirmé.

Moins d’une heure après le départ, les premiers athlètes ont atteint le pied des dômes. Au terme d’une course maîtrisée, Roger Nion s’est imposé chez les hommes. Du côté des dames, c’est Marie Aude Saboué qui a décroché la plus haute marche du podium.

Rayonnante à l’arrivée, la championne a partagé son enthousiasme. « Mon objectif était double, découvrir la beauté des dômes et remporter la victoire. Je suis comblée. Cette intégration de la course de fond au FESTICAS est une magnifique opportunité de rencontre pour nous les athlètes », s’est-elle réjouie.

Coup d’essai, coup de maître, pour ce premier rendez-vous, l’organisation n’a pas fait les choses à moitié pour motiver les participants.

Les deux grands lauréats ont empoché la cagnotte de 250 000 FCFA chacun, un téléphone portable, des médailles et d’autres gadgets. Egalement, plusieurs prix spéciaux ont été décernés, notamment au plus jeune coureur, au plus au coureur le plus âgé.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24