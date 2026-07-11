Générosité mondiale : Six pays africains dans le top 10 des nations les plus solidaires en 2025

L’Afrique confirme son rôle de terre de solidarité. Selon le World Giving Report 2025 publié par la Charities Aid Foundation (CAF), le continent arrive en tête du classement mondial de la générosité, avec six pays africains figurant parmi les dix nations les plus généreuses au monde, rapporte BBC.

Contrairement aux idées reçues, la générosité ne serait pas une affaire de richesse. Le rapport de la CAF, basé sur une enquête menée auprès de 50 000 personnes dans 101 pays, révèle que les populations des pays africains consacrent une part plus importante de leurs revenus aux dons que celles des régions plus riches.

En moyenne, les Africains consacrent 1,6 % de leurs revenus aux dons, contre 0,6 % pour les Européens. Une performance qui place le continent au sommet du classement mondial de la solidarité.

Le Nigeria occupe la première place du classement avec 2,83 % des revenus consacrés aux dons. Le géant ouest-africain affiche également le taux de participation le plus élevé au monde : 89 % de sa population a déclaré avoir effectué un don financier en 2024.

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D’autres pays africains se distinguent également. L’Égypte arrive en deuxième position avec 2,45 %, tandis que le Ghana, le Kenya et l’Ouganda figurent parmi les nations les plus généreuses de la planète.

Le classement mondial se présente ainsi :

Nigeria : 2,83 %

Égypte : 2,45 %

Ghana et Chine : 2,19 %

Kenya : 2,13 %

Ouganda : 2,04 %

Émirats arabes unis, Qatar et Inde : 1,92 %

Malawi : 1,80 %

La performance du Malawi apparaît particulièrement remarquable. Malgré un niveau de revenu parmi les plus faibles au monde, le pays réussit à intégrer le cercle des dix nations les plus généreuses.

Selon la CAF, cette dynamique s’explique par plusieurs facteurs. Les pratiques religieuses occupent notamment une place importante dans les comportements de don, à travers la zakat, les dîmes ou encore les offrandes.

La force des liens communautaires constitue également un moteur essentiel. Dans plusieurs pays africains, l’entraide de proximité demeure une tradition profondément enracinée, où le soutien aux proches et aux membres de la communauté fait partie du quotidien.

Au Kenya par exemple, 86 % de la population affirme avoir effectué un don, illustrant cette culture de solidarité locale.

Autre élément déterminant : la confiance accordée aux organisations caritatives. Le rapport indique que 75 % des Africains considèrent que les associations ont un impact positif, soit le niveau de confiance le plus élevé au monde.

Le rapport met en lumière un paradoxe : les pays les plus riches ne sont pas nécessairement les plus généreux proportionnellement à leurs moyens.

Les pays à revenu élevé consacrent en moyenne 0,70 % de leurs ressources aux dons, contre 1,45 % dans les pays à faible revenu.

Cette tendance montre que la générosité africaine repose moins sur l’abondance financière que sur une culture de partage, souvent organisée autour des communautés, des familles et des structures religieuses.

Une réalité qui remet en question les perceptions classiques de la solidarité mondiale et place l’Afrique au cœur d’un nouveau modèle de générosité.