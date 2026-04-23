Côte d’Ivoire : L’opposant Assalé Tiémoko Antoine placé en garde à vue avant son déferrement

Assalé Tiémoko Antoine, le président du mouvement politique « Aujourd’hui et Demain – la Côte d’Ivoire », ADCI, a été entendu le mercredi 22 avril 2026 dans les locaux de la préfecture de police d’Abidjan, dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours à l’issue d’une convocation.

Le Bureau Executif National du mouvement politique dirigé par Assalé Tiémoko dans un communiqué a indiqué que « l’audition a débuté à 10 heures pour s’achever à 23h55, en présence d’un commissaire et d’un procureur ».

Selon le document, Assalé Tiémoko, au cours de son audition, a été victime de deux malaises d’origine cardiovasculaire. « Un professeur de cardiologie a été dépêché sur place à la demande de la préfecture », relate le communiqué avant de poursuivre : « son état de santé a été jugé préoccupant » et « son transfert en urgence à l’Institut de cardiologie d’Abidjan a été préconisé afin de faire baisser significativement sa tension artérielle et de prévenir toute complication ».

Selon toujours le BEN, « après la signature du procès-verbal aux environs de 1h45, le président Assalé Tiémoko Antoine s’est rendu à l’Institut de cardiologie sous escorte policière, avec l’assurance du commissaire enquêteur qu’il pouvait regagner son domicile dès stabilisation de son état de santé ».

Toutefois, quelques heures plutard, « ce jeudi 23 avril, alors qu’il est hospitalisé, le procureur a informé son avocate présente à son chevet qu’il est désormais placé en garde à vue », ajoutant qu’« il devra être reconduit à la préfecture de police d’Abidjan pour l’accomplissement des formalités, avant d’être déféré au parquet le vendredi 24 avril 2026 ».

Assalé Tiémoko antoine, président de l’ADCI, est accusé de trouble à l’ordre public, d’incitation à la révolte, de discrédit sur les institutions de la République et de diffusion de fausses nouvelles.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire