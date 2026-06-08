Médias : Des travailleurs de Burkina Info mécontents montent au créneau

Des travailleurs de la télévision privée Burkina Info sont montés au créneau ce lundi 8 juin 2026 à Ouagadougou. Ils ont pris l’opinion publique à témoin sur la situation sociale et professionnelle qui perdure depuis décembre 2025 au sein de l’entreprise. Évoquant le sort de la trentaine d’employés de la société ANSAX qui « exploite » le média Burkina Info et dont l’administrateur général est Monsieur Soumaïla Ouédraogo, ces travailleurs ont dénoncé « une situation irrégulière ».

« Ce qui se passe à Burkina Info est le récit d’un étouffement financier que subissent les travailleurs, suivi de dialogues discordants, et enfin d’un non-respect des engagements pris et des formes juridiques exécutoires que revêtent certains documents officiels », a introduit Fidèle Kaboré, porte parole des travailleurs.

Lors de cette sortie, ils ont ajouté par sa voix : « Le 18 décembre 2025, une délégation d’employés s’est rendue auprès de la responsable des Ressources Humaines (RH) pour lui exposer oralement les conditions de vie devenues intenables pour le personnel.

Comment exiger des employés qu’ils soient performants et respectent leurs engagements contractuels lorsqu’ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs familles, ni même payer le carburant pour se rendre au service ? ».

Au titre de leurs doléances, ils réclament : Le paiement d’un mois et demi d’arriérés de salaires (la moitié du mois d’octobre et la totalité du mois de novembre 2025) ; Le versement des dotations de carburant en retard pour les Journalistes Reporters d’Images (JRI) ; Le paiement des dotations vestimentaires en retard pour les présentateurs.

Mais selon Fidèle Kaboré, la situation s’est enlisée : « Face à ces demandes, la RH a promis d’en référer au Directeur Général (DG). Malheureusement, aucun retour ne nous a été fait à la date butoir du 19 décembre 2025.

Les employés en ont pris acte et ont averti la RH que, faute de moyens financiers, ils se retrouveraient dans l’incapacité objective de rejoindre leur poste le lundi 22 décembre 2025 ».

Poursuivant dans ce sens, il a expliqué : « Le 26 décembre 2025, la RH nous a convoqués à une rencontre pour, disons, trouver une solution à l’amiable. Le Directeur Général était présent, ainsi que les chefs de service. Au cours de cette rencontre de recours, il a dit je ne vais prendre aucun engagement ici (…) et Si quelqu’un estime qu’il a mieux ailleurs, qu’il s’en aille et laisse Burkina Info ».

Pire encore, selon Fidèle Kaboré, le DG aurait affirmé que l’inspection du travail lui avait suggéré de licencier collectivement les employés qui ne souhaiteraient pas reprendre le travail, après calcul de leurs droits.

« Il a conclu en disant qu’il ferait un retour aux actionnaires, puis reviendrait vers nous avec des propositions. Ce qui n’a malheureusement pas été le cas », a-t-il déploré.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24