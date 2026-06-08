Mondial 2026 : L’Iran obtient ses visas américains in extremis et établit son camp de base au Mexique

À quelques jours seulement du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la sélection iranienne a finalement obtenu les visas nécessaires pour se rendre aux États-Unis, mettant fin à plusieurs semaines d’incertitudes administratives et diplomatiques.

Les joueurs ainsi que les membres du staff technique de l’équipe nationale d’Iran ont reçu leur autorisation d’entrée sur le territoire américain dans les derniers jours précédant la compétition.

Un retard qui a fortement perturbé les préparatifs logistiques de la sélection, contrainte de composer avec une situation particulièrement délicate.

Face à ces difficultés, la Fédération iranienne a choisi d’installer son camp de base au Mexique plutôt qu’aux États-Unis, l’un des trois pays hôtes du tournoi. Ce choix permettra aux joueurs de poursuivre leur préparation dans un environnement jugé plus serein, tout en restant à proximité des sites de compétition.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par des relations diplomatiques toujours tendues entre Téhéran et Washington. Bien que les visas aient finalement été accordés, la délégation iranienne entend limiter au strict nécessaire sa présence sur le territoire américain.

Une présence minimale aux États-Unis

Selon plusieurs sources proches du dossier, les déplacements de la sélection iranienne vers les États-Unis devraient être exclusivement liés aux matchs inscrits à son calendrier. En dehors des rencontres officielles, l’équipe privilégiera son installation au Mexique pour ses entraînements et sa récupération.

Cette organisation particulière illustre les défis extra-sportifs auxquels l’Iran doit faire face à l’approche de cette Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Malgré ces obstacles, la Team Melli se concentre désormais sur son objectif sportif : réussir son parcours dans le plus grand rendez-vous du football mondial.