Saison hivernale : Le Gouverneur de la région du Djôrô appelle à la vigilance face aux risques d’inondation

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 1 heure
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Face aux fortes pluies et aux vents violents enregistrés dans plusieurs localités de la région du Djôrô, le Gouverneur, Siaka Barro, a lancé un appel à la prudence et à la mobilisation citoyenne afin de prévenir de nouveaux sinistres liés à la saison hivernale.

Dans un communiqué administratif rendu public, ce lundi 8 juin 2026, l’autorité régionale a indiqué que les intempéries survenues en ce début d’hivernage ont déjà causé d’importants dégâts matériels ainsi que des cas d’inondation dans plusieurs zones de la région.

Afin d’éviter d’autres catastrophes, le Gouverneur a invité les populations des villes comme des campagnes à adopter les mesures préventives nécessaires pour limiter les effets des inondations et autres incidents liés aux fortes pluies.

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Il a insisté particulièrement sur la nécessité pour les habitants vivant dans les zones inondables de quitter les emprises à risque sans délai afin de préserver leur sécurité.

Le communiqué met également l’accent sur l’importance des actions communautaires d’assainissement.

« Ensemble, mobilisons-nous pour une saison hivernale sans incident et soyons dans la prévention », a exhorté le Gouverneur dans son message adressé à l’ensemble des populations de la région.

 
     
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