Saison pluvieuse 2022 : Des populations des zones non loties attirent l’attention du gouvernement

Saison pluvieuse 2022 : Des populations des zones non loties attirent l’attention du gouvernement

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une correspondance de la commission Ad ’hoc des chefs coutumiers et les populations des zones non loties au ministre de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat, en prélude à la saison pluvieuse de 2022.

Monsieur le Ministre

La suite après cette publicité

Par la présente, nous avons l’honneur de vous rendre nos sincères hommages. Nous témoignons au gouvernement pour l’occasion de nos soutiens et encouragements dans cette âpre lutte contre les différents groupes terroristes qui endeuillent chaque jour notre pays.

Monsieur le Ministre de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat

Pour en venir à l’objet de notre correspondance, nous venons soumettre à votre diligence l’épineuse question des zones non-loties. En effet, dès l’approche de la saison pluvieuse, nos cœurs battent la chamade et nos familles avec. Pour votre information, l’ex régime du président Roch Marc Christian Kaboré avait promis un budget important de 5 milliards de F CFA pour soutenir les habitants des zones non loties.

Hélas, rien n’a été concrétisé. C’est donc naturellement que nous avons pris l’initiative de vous saisir, aux fins de bénéficier de votre particulière attention car le problème est toujours là.

Monsieur le Ministre de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat

Depuis longtemps, des promoteurs immobiliers avaient requis de l’Etat des autorisations, afin de résoudre la question une bonne fois pour toute, sans aucune réclamation en retour. Pourquoi donc ne pas les mettre à l’épreuve, d’autant plus que cela soulagerait les populations, et même l’Etat, dont les ressources sont limitées, du fait de plusieurs facteurs, et, qui ne peut donc pas répondre à toutes les exigences.

Les Chefs coutumiers et les populations des zones non loties placent leur espoir en vous en cette période hivernale difficile. Nous souhaitons qu’il vous plaise d’instruire les services compétents, afin que des mesures diligentes soient prises en amont, pour éviter d’autres sinistrés en saison pluvieuse.

Des promoteurs immobiliers, patriotes, sont présents et sont de précieux appoints aux côtés de l’Etat, au-delà de tout préjugé iconoclaste. Aussi, un important groupe financier spécialisé dans le financement des projets sociaux s’engage à appuyer les promoteurs immobiliers en ce sens.

Monsieur le Ministre de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat vous souhaitant une bonne réception de la présente correspondance, veuillez agréer nos sincères considérations.

Le Coordinateur Ad ‘hoc des Chefs coutumiers et les populations des zones non loties

Song-Kogl Naba Tigré

Tel : 70 73 06 90 / 78 67 20 97 / 68 03 14 90

Écouter l’article

publicite