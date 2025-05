Médias | Burkina Info : Dix ans au service de l’information en continu

publicite

L’an 2025 marque les 10 ans d’existence de la télévision privée Burkina Info. Les activités commémoratives de ces 10 ans de la chaîne d’information en continu ont débuté le jeudi 1er mai 2025 au siège de la télévision. Le représentant de l’Assemblée Législative de Transition, le ministre de la Justice, le président du Conseil Constitutionnel, des invités de haut rang de la presse burkinabè et bien d’institutions ont répondu présents à ce qu’il convient d’appeler la « cérémonie d’ouverture des activités commémoratives des 10 ans de la télévision Burkina Info ».

La suite après cette publicité

Burkina Info, c’est la seule et unique chaîne d’information en continu 24h/24 au Burkina Faso. Ismaël Ouédraogo, Directeur général de la télévision, l’a fièrement rappelé au cours de la cérémonie d’ouverture des activités de commémoration des 10 ans de la chaîne. Il l’a dit haut et fort : en 10 ans d’existence, l’équipe a réussi à s’imposer dans l’univers médiatique burkinabè. « Il a fallu convaincre les partenaires et dix ans après, les Burkinabè ont adopté la chaîne », a laissé entendre le Directeur général de Burkina Info.

En dix ans d’existence, au nombre des acquis, le DG brandit avec fierté le sceau du professionnalisme qui, a-t-il laissé entendre, est gravé dans l’ADN de Burkina Info. « Pendant ces dix années, en aucun moment, Burkina Info n’a été auditionnée par le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) pour manquement professionnel dans le traitement de l’information ».

Pour Ismaël Ouédraogo, loin de tout narcissisme, il faut reconnaître que les hommes et les femmes qui ont travaillé dans la fourmilière Burkina Info ont fait preuve de rigueur, de professionnalisme, de discipline et d’engagement.

Le ministre en charge de la communication, Gilbert Ouédraogo, présent à la cérémonie, a félicité l’équipe de la télévision Burkina Info pour son professionnalisme et sa détermination durant ces longues années d’existence. « Burkina Info est une plateforme de dialogue, une sentinelle de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale », a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs invité l’équipe à poursuivre dans cette dynamique de professionnalisme dans un contexte où le rôle des médias est plus crucial. Même son de cloche pour Yacouba Traoré, journaliste émérite et enseignant. « Professionnalisme, professionnalisme, professionnalisme », c’est le conseil que Yacouba Traoré leur a prodigué pour les prochaines années d’existence de la télévision Burkina Info.

Au programme de la célébration des dix ans de la chaîne de l’information en continu : des journées portes ouvertes (du 1er au 3 mai 2025), une conférence publique le 2 mai, un match de football dans la soirée du 3 mai et le grand prix cycliste de Burkina Info prévu le 18 mai 2025.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite