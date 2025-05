Burkina Faso : Zind Naaba Appart Hôtel ouvre officiellement ses portes à Ouagadougou

publicite

Zind Naaba Appart Hôtel est officiellement en service. La coupure du ruban inaugurale a eu lieu le 30 avril 2025 au sein de l’établissement à Ouagadougou.

C’est désormais officiel. Zind Naaba Appart Hôtel a ouvert ses portes. Ce joyau architectural, qui allie luxe, confort et modernité, est un établissement cinq étoiles idéalement situé en plein cœur de Ouaga 2000.

En concrétisant ce projet, qui renaît des cendres de Joly Hôtel, l’objectif principal est de contribuer activement au développement du secteur du tourisme et de l’hôtellerie au Burkina Faso. La directrice générale de Zind Naaba Appart Hôtel, Djamila Bonkoungou, a d’ailleurs souligné que l’infrastructure répond aux normes et standards internationaux et propose à sa clientèle des services haut de gamme.

« À partir d’aujourd’hui l’hôtel est ouvert. Nous avons déjà des clients et nous continuons à accueillir que ce soit des hommes d’affaires que ce soit des voyageurs internationaux qui sont à la recherche d’un cadre luxueux, même des séminaristes sur place, nous sommes ouverts et nous mettons un point d’honneur à leur offrir un service exceptionnel », a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Dans la même optique, le ministre de la communication Gilbert Ouédraogo a souligné que cette nouvelle infrastructure offre une occasion de magnifier le dévouement, la résilience et le patriotisme d’un enfant du pays, engagé à apporter sa contribution à l’édification d’un Burkina Faso prospère.

« Zind Naaba Appart Hôtel n’est pas seulement un établissement d’hébergement de plus dans le paysage hôtelier dans notre pays. C’est surtout un symbole de confiance en l’avenir, un exemple d’audace entrepreneuriale et de résilience face aux nombreux défis économiques, sociaux et sécuritaires que traverse notre pays », a-t-il salué.

En outre, il a soutenu que la concrétisation de ce projet rappelle l’importance de la vulgarisation du développement endogène, soulignant ainsi la capacité du pays à se développer par ses propres moyens.

« C’est donc le lieu pour moi, de réaffirmer que le Gouvernement mettra toujours un point d’honneur à soutenir l’entrepreneuriat burkinabè, à encourager nos VDP du développement et à promouvoir une économie résiliente, inclusive et résolument tournée vers l’avenir », a-t-il assuré.

Par ailleurs, en marge, de l’inauguration, Djamila Bonkoungou, directrice générale de Zind-Naaba Appart Hôtel a fait un don de 5 millions de francs CFA au ministère en charge de l’action humanitaire, ainsi qu’une contribution de 20 millions de francs CFA au Fonds de soutien patriotique.

Pour rappel, Zind Naaba Appart Hôtel est situé sur la rue Bitto, artère stratégique reliant l’avenue Pascal Zagré au monument des Héros Nationaux. Il se compose de deux blocs, A et B, totalisant trente-trois (33) appartements de différents standings.

Au-delà de l’hébergement et de la restauration, le Zind Naaba Hôtel Appart dispose d’une salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes, d’une salle de réunion pour des rencontres plus intimistes, de deux espaces SPA dédiés à la détente et aux soins du corps, d’une salle de sport ultramoderne équipée des dernières technologies en matière de fitness, et de deux piscines, parfaites pour des moments de relaxation.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

