L’EDE célèbre sa 10e promotion et l’engagement de son corps professoral

L’École Supérieure Privée en Direct (EDE) a célébré, le mercredi 30 avril 2025, la fin de cycle de sa 10e promotion lors d’une cérémonie de remise de diplômes et d’attestations. L’événement a également été l’occasion de reconnaître l’engagement de ses enseignants à travers la remise d’attestations de reconnaissance.

En cohérence avec son modèle d’enseignement en ligne, l’École Supérieure Privée en Direct a ouvert la cérémonie par un panel de discussion sur le thème « L’impact des modes de travail hybride sur la carrière à l’ère du digital ».

À ce sujet, la fondatrice de l’école, Andréa Balma, a souligné que ce panel avait été organisé dans le but de démontrer aux étudiants la réalité et les possibilités du travail hybride.

« Quand on est diplômé, on va vers la carrière. La majorité de nos étudiants sont déjà des personnes qui travaillent. Ce sont des personnes qui généralement après l’obtention des diplômes réussissent à avoir une évolution dans leur carrière socio professionnelle.

Le fait qu’ils se soient formés en ligne, leur permet d’améliorer et de booster leur carrière avec le digital. Quand ils sont formés avec nous ils sont amenés à utiliser plusieurs outils digitaux. En choisissant ce thème nous savons de toute les façons que les métiers du digital seront de plus en plus recherchés », a-t-elle fait savoir.

Plus d’une vingtaine d’étudiants inscrits en ligne en licence et en master ont été honorés en recevant leurs diplômes de fin de formation de l’École Supérieure Privée en Direct. Parmi eux, Sœur Anne Ouédraogo, diplômée de master en gestion de projet, a témoigné de l’opportunité que représentent les cours en ligne.

« Les cours en ligne ont été une grande opportunité pour moi et surtout pour mes supérieurs qui voulaient que je poursuive mes études et continuer la mission d’économat comme intendante au collège. Au début les gens ne nous prenaient pas au sérieux comme on ne se déplaçait pas. Mais avec l’aide de l’administration et de mes proches, ça m’a permis d’aller au bout car Ede met un point d’honneur dans la formation ».

L’École Supérieure Privée en Direct (EDE) se distingue comme une institution d’enseignement 100% en ligne, dispensant des formations de niveau licence et master depuis 2012. Forte de son expertise, l’école compte à son actif plus de 2000 diplômés répartis dans de nombreux pays.

Sa qualité d’enseignement et son approche innovante lui ont valu d’être reconnue et classée parmi les meilleures universités digitales selon le classement du ministère en charge de l’enseignement supérieur.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

