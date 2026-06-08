Ben Aziz Zagré, international burkinabè, est décédé

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Ben Aziz Zagré s'est éteint.

Ben Aziz Zagré a définitivement rangé les crampons. L’ancien international burkinabè est décédé à l’âge de 27 ans.

Le joueur passé par l’Association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso (AJEB) souffrait d’une blessure au genou qui s’est cancérisé.

Le défenseur burkinabè est passé par plusieurs clubs notamment KOZAF au Burkina Faso mais aussi Esbjerg Fb (Danemark), Victoria Guimaraes (Portuhal), AD Fafe (Portugal), AS Vita Club, Kaysar (Kazakstan) et Shinnik Yaroslavi (Russie) où il évoluait entre 2024 et 2025. Avec les Etalons, Ben Aziz Zagré a disputé un match.

 
     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
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OUEDRAOGO

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