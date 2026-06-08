Le Tour du Faso réintégré dans le calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI)

Le Tour du Faso est désormais au programme du calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI) après deux ans de suspension.

Le tour du Faso fait désormais partie du programme de cette instance qui gère le cyclisme à l’international. Selon le calendrier de l’UCI, le Tour du Faso est prévu se tenir du 30 octobre au 8 novembre 2026. L’information figure sur le site de l’UCI.

La compétition reste dans la catégorie 2.2. En 2024, l’UCI avait suspendu le Burkina Faso du fait de la participation d’une équipe russe suspendue au Tour du Faso. Malgré cette suspension, la compétition s’est poursuivie avec la victoire de Paul Daumont en 2025.