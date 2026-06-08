Le Tour du Faso réintégré dans le calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute

Le Tour du Faso est désormais au programme du calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI) après deux ans de suspension.

Le tour du Faso fait désormais partie du programme de cette instance qui gère le cyclisme à l’international. Selon le calendrier de l’UCI, le Tour du Faso est prévu se tenir du 30 octobre au 8 novembre 2026. L’information figure sur le site de l’UCI.

La compétition reste dans la catégorie 2.2. En 2024, l’UCI avait suspendu le Burkina Faso du fait de la participation d’une équipe russe suspendue au Tour du Faso. Malgré cette suspension, la compétition s’est poursuivie avec la victoire de Paul Daumont en 2025.

 
     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Saison hivernale : Le Gouverneur de la région du Djôrô appelle à la vigilance face aux risques d’inondation

il y a 41 minutes

Mondial 2026: L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan refoulé à son arrivée aux Etats-Unis

il y a 1 heure

Xi Jinping accueilli en grande pompe à Pyongyang pour une visite stratégique en Corée du Nord

il y a 2 heures

Israël et l’Iran relancent les hostilités directes après la trêve : La région de nouveau sous tension

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page