Taless dévoile « Douagou », un album entre bénédiction, conscience et fierté africaine

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Figure montante du reggae burkinabè, Taless a signé son retour avec un nouvel opus engagé intitulé Douagou (Bénédiction), le dimanche 7 juin 2026, à Ouagadougou. À travers huit titres inspirés de la culture Gulmu, de la spiritualité africaine et des réalités contemporaines, l’artiste confirme son statut de voix majeure du panafricanisme musical.

Auteur-compositeur-interprète de talent, Talara Lankoandé, connu sous le nom d’artiste Taless, poursuit son ascension sur la scène musicale du Burkina Faso et de l’Afrique de l’Ouest.

Originaire du Gulmu, région riche en traditions et en valeurs ancestrales, l’artiste puise dans ses racines l’authenticité, la force et la spiritualité qui caractérisent son univers musical.

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Après avoir marqué les esprits en 2021 avec son premier album Les États-Unis d’Afrique, un plaidoyer en faveur de l’unité du continent et de la souveraineté culturelle africaine, il revient aujourd’hui avec un projet plus mature et profondément inspiré.

Avec « Douagou », qui signifie Bénédiction, Taless livre une œuvre où se mêlent émotion, sagesse ancestrale et regard lucide sur les enjeux de notre époque. L’album rassemble huit titres qui explorent des thèmes universels tels que la trahison, la vérité, la gratitude, la paix, l’identité culturelle et l’espoir.

Taless dévoile « Douagou », un album entre bénédiction, conscience et fierté africaine

« Avec « Douagou », j’exprime une vision prophétique, la bénédiction qui ouvrira la voie aux futurs Etats Unis d’Afrique initiés par l’Alliance des Etats du Sahel », a exprimé l’artiste.

À travers Douagou, Taless affirme davantage son identité artistique et son rôle de messager culturel. Son reggae, enrichi par les sonorités et les langues locales, notamment le gulmancéma, devient le véhicule d’un message de conscience, de paix et de valorisation des traditions africaines.

Avec ce nouvel album, l’artiste burkinabè confirme son ambition qui est de contribuer, par la musique, à l’émergence d’une Afrique fière de ses valeurs, consciente de son histoire et résolument tournée vers l’avenir.

Sié Frédéric KAMBOU 

Burkina 24

 
     
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