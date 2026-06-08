Israël et l’Iran relancent les hostilités directes après la trêve : La région de nouveau sous tension

Israël et l’Iran ont repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois, douchant les espoirs de Donald Trump de parvenir rapidement à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, rapporte La Presse Ca.

Après une période de 100 jours de conflit et l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu le 8 avril 2026, déjà fragilisé par des violations répétées, la région s’enfonce de nouveau dans l’incertitude sécuritaire.

Depuis le dimanche 7 juin 2026, l’Iran a lancé six salves de missiles en direction d’Israël. Cette riposte fait suite à une frappe israélienne visant la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, qui aurait fait au moins deux morts et une vingtaine de blessés selon des sources locales.

Le lundi 8 juin 2026 au matin, la population israélienne s’est réveillée au son des sirènes et d’explosions à Jérusalem.

Les autorités ont immédiatement ordonné la fermeture des établissements scolaires à l’échelle nationale, tandis que l’armée israélienne a déclaré rester en état d’alerte maximale et prête à poursuivre ses opérations « sur tous les fronts ».

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En Iran, plusieurs explosions ont été entendues à Téhéran, ainsi que dans les villes de Tabriz et Ispahan. L’armée israélienne affirme avoir ciblé des installations militaires appartenant à « des éléments du régime iranien » dans l’ouest et le centre du pays.

Les médias iraniens font également état de dommages importants, notamment sur une usine pétrochimique située à Mahshahr, dans le sud-ouest du pays. L’installation aurait été endommagée, entraînant l’évacuation du personnel.

Cette nouvelle vague de confrontations directes marque une rupture majeure dans la dynamique de désescalade observée ces dernières semaines, et fait craindre une extension du conflit à l’ensemble de la région. Les appels à la retenue se multiplient sur la scène internationale, sans pour autant parvenir à enrayer la spirale des représailles.