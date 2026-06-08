Xi Jinping accueilli en grande pompe à Pyongyang pour une visite stratégique en Corée du Nord

Le président chinois Xi Jinping a été reçu avec les honneurs ce lundi 8 juin 2026 en Corée du Nord, marquant sa première visite officielle depuis 2019. Ce déplacement intervient dans un contexte géopolitique tendu, alors que Pyongyang renforce ses liens avec Moscou et poursuit activement son programme nucléaire, rapporte La Presse Ca.

La Chine est un soutien diplomatique, économique et politique essentiel pour la Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions de l’ONU.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son épouse Ri Sol-ju ont accueilli Xi Jinping, accompagné de son épouse Peng Liyuan, à leur arrivée à Pyongyang, selon une vidéo de l’agence d’État Chine Nouvelle.

Cette visite a lieu moins d’un mois après les déplacements à Pékin des présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine, et alors que les discussions nucléaires entre Pyongyang et Washington restent dans l’impasse.

Monsieur Xi, accompagné notamment du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, devrait chercher à affirmer la prééminence du lien sino-nord-coréen, notamment face au rapprochement des dernières années entre Pyongyang et Moscou.