SITARAIL lance son convoi gratuit vers la SNC Bobo 2026

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 2 minutes de lecture

Ce jeudi 23 avril 2026, à la gare SITARAIL de Ouagadougou environ 400 passagers se sont rassemblés pour prendre le départ du « Train de la Culture », une navette ferroviaire gratuite mise en place pour rejoindre la 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) à Bobo-Dioulasso.

Ce voyage spécial est le résultat d’un partenariat entre SITARAIL, filiale du groupe Africa Global Logistics (AGL), et le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. L’objectif principal est de faciliter le déplacement des festivaliers tout en leur permettant de redécouvrir le paysage national et le patrimoine ferroviaire.

la police nationale procède au contrôle rigoureux des passagers avant l'embarquement à bord du « Train de la Culture » à la gare de Ouagadougou
la police nationale procède au contrôle rigoureux des passagers avant l’embarquement à bord du « Train de la Culture » à la gare de Ouagadougou

Pour les responsables d’AGL, cet engagement s’inscrit dans une volonté d’accompagner les grands événements du pays. Joachim Ouédraogo, Directeur Général Adjoint de AGL Burkina, a expliqué les raisons de cette mobilisation.

« Les motivations, c’est accompagner les activités au niveau gouvernemental. Dans la mesure du possible, nous nous inscrivons dans cette logique : comment est-ce que chaque activité menée à un certain niveau, comment le groupe peut s’y inscrire dans cette logique d’accompagnement, de soutien », a-t-il indiqué.

L'heure de l'embarquement a sonné à la gare de Ouagadougou pour les 300 festivaliers du « Train de la Culture »
L’heure de l’embarquement a sonné à la gare de Ouagadougou

Sur le quai, l’émotion était visible chez les voyageurs. Si certains retrouvaient avec nostalgie le plaisir de voyager sur les rails, d’autres vivaient leur tout premier embarquement dans un train. L’organisation a été saluée par les usagers pour sa simplicité.

Esther Kiémdé, l’une des passagères, a exprimé sa satisfaction. « Ce voyage sera très mémorable, on ne pourra pas oublier parce que c’est très intéressant. Merci au Directeur de la SITARAIL et à tous les travailleurs. Rien n’a été difficile, c’était trop facile », a-t-elle confié.

Joachim Ouédraogo, Directeur Général Adjoint de AGL Burkina, aux côtés de la représentante du Ministre de la Culture, donne le signal officiel du départ pour le « Train de la Culture »
Joachim Ouédraogo, Directeur Général Adjoint de AGL Burkina, aux côtés de la représentante du Ministre de la Culture, donne le signal officiel du départ pour le « Train de la Culture »

Le train a officiellement sifflé le départ à 9h00. Ce convoi ne transporte pas seulement des passagers, mais aussi des espoirs de réussite pour cette biennale selon  Marguerite Doannio née Sou, représentante du Ministre de la Culture lors du lancement.

À l'intérieur des voitures, les quelque 300 festivaliers s'installent dans la joie et la bonne humeur pour ce voyage gratuit vers la ville de Sya
À l’intérieur des voitures, les quelque 400 festivaliers s’installent dans la joie et la bonne humeur pour ce voyage gratuit vers la ville de Sya

« Ce train spécial n’est pas qu’un simple convoi. C’est le trait d’union de notre diversité culturelle. Il transporte bien plus que des personnes et des biens ; il transporte des histoires, des savoirs, des talents et des rêves », a-t-elle cité.

Et voilà le « Train de la Culture » qui s'ébranle, quittant les quais de Ouagadougou pour une traversée historique vers la ville de Sya
Et voilà le « Train de la Culture » qui s’ébranle, quittant les quais de Ouagadougou pour une traversée historique vers la ville de Sya

La SNC 2026 se tiendra du 25 avril au 02 mai 2026 à Bobo-Dioulasso. Placée sous le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau », l’édition de cette année attend plus de 750 000 festivaliers avec le Ghana comme pays invité d’honneur. Le voyage retour pour les passagers de cette navette gratuite est déjà programmé pour le dimanche 03 mai 2026.

A lire également⇒SITARAIL | Le Train de la Culture arrive pour la SNC 2026 : Embarquez gratuitement !

Akim KY

Burkina 24

     
Akim Ky Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 2 minutes de lecture
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Côte d’Ivoire : L’opposant Assalé Tiémoko Antoine placé en garde à vue avant son déferrement

il y a 2 heures

Boromo : Les leaders coutumiers et religieux en première ligne pour le maintien des filles à l’école

il y a 3 heures

Bobo-Dioulasso : Moov Africa renforce le plateau technique de la maternité Guimbi-Ouattara

il y a 3 heures

Coupe du Proviseur du Lycée municipal de l’arrondissement 12 : La 1ère D sacrée championne aux tirs au but

il y a 9 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page