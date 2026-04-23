SITARAIL lance son convoi gratuit vers la SNC Bobo 2026

Ce jeudi 23 avril 2026, à la gare SITARAIL de Ouagadougou environ 400 passagers se sont rassemblés pour prendre le départ du « Train de la Culture », une navette ferroviaire gratuite mise en place pour rejoindre la 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) à Bobo-Dioulasso.

Ce voyage spécial est le résultat d’un partenariat entre SITARAIL, filiale du groupe Africa Global Logistics (AGL), et le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. L’objectif principal est de faciliter le déplacement des festivaliers tout en leur permettant de redécouvrir le paysage national et le patrimoine ferroviaire.

Pour les responsables d’AGL, cet engagement s’inscrit dans une volonté d’accompagner les grands événements du pays. Joachim Ouédraogo, Directeur Général Adjoint de AGL Burkina, a expliqué les raisons de cette mobilisation.

« Les motivations, c’est accompagner les activités au niveau gouvernemental. Dans la mesure du possible, nous nous inscrivons dans cette logique : comment est-ce que chaque activité menée à un certain niveau, comment le groupe peut s’y inscrire dans cette logique d’accompagnement, de soutien », a-t-il indiqué.

Sur le quai, l’émotion était visible chez les voyageurs. Si certains retrouvaient avec nostalgie le plaisir de voyager sur les rails, d’autres vivaient leur tout premier embarquement dans un train. L’organisation a été saluée par les usagers pour sa simplicité.

Esther Kiémdé, l’une des passagères, a exprimé sa satisfaction. « Ce voyage sera très mémorable, on ne pourra pas oublier parce que c’est très intéressant. Merci au Directeur de la SITARAIL et à tous les travailleurs. Rien n’a été difficile, c’était trop facile », a-t-elle confié.

Le train a officiellement sifflé le départ à 9h00. Ce convoi ne transporte pas seulement des passagers, mais aussi des espoirs de réussite pour cette biennale selon Marguerite Doannio née Sou, représentante du Ministre de la Culture lors du lancement.

« Ce train spécial n’est pas qu’un simple convoi. C’est le trait d’union de notre diversité culturelle. Il transporte bien plus que des personnes et des biens ; il transporte des histoires, des savoirs, des talents et des rêves », a-t-elle cité.

La SNC 2026 se tiendra du 25 avril au 02 mai 2026 à Bobo-Dioulasso. Placée sous le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau », l’édition de cette année attend plus de 750 000 festivaliers avec le Ghana comme pays invité d’honneur. Le voyage retour pour les passagers de cette navette gratuite est déjà programmé pour le dimanche 03 mai 2026.

Akim KY

Burkina 24