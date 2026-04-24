Solidarité au Burkina Faso : Des couches vulnérables du village de Ménèga soulagées

Dans un élan de générosité, l’Association Impact Charité Espoir Vie (AICEV), en collaboration avec le Centre Thomas Sankara pour la libération et l’unité africaine (CTS), a fait parler son cœur dans le village de Ménèga, une localité située dans la commune de Kokologho. Cette action s’est matérialisée par un don composé de sacs de riz, de bidons d’huile et de médicaments destinés au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS).

Pour s’inscrire dans la dynamique de solidarité promue par les autorités du Burkina Faso, la promotrice de l’AICEV, Chris Ornella Ken, en séjour au « Pays des Hommes Intègres », a souhaité soutenir les femmes et les enfants nécessiteux de Ménèga. En collaboration avec le CTS, elle a remis des vêtements, des vivres et des produits pharmaceutiques.

Pour la présidente de l’association, ce geste est loin d’être anodin, c’est une nécessité pour cette couche. Elle a rappelé que la promotion de la solidarité est l’une des prérogatives de l’AICEV, précisant que voir le sourire des bénéficiaires est, pour elle, le signe d’une mission réussie et un gage d’une perspective impérative.

« Ce geste, c’est vraiment par amour du prochain et désir d’aider l’autre à se relever. À mon arrivée à l’extérieur, j’ai moi-même souffert avant de devenir ce que je suis aujourd’hui. Je m’en suis inspirée pour aider les autres. Nous avons inclus des médicaments par que la santé est essentielle », a précisé Chris Ornella Ken.

Le don a été rendu possible grâce à l’implication du CTS. Selon Fabrice Wilfried Wendlassida Simporé, secrétaire général du Centre Thomas Sankara, cet accompagnement répond à l’appel à la solidarité lancé par les autorités nationales, un combat que partage également son organisation.

« L’idée est née via un camarade qui m’a présenté la présidente il y a deux ans. Elle souhaitait apporter sa contribution, motivée par la dynamique de révolution en cours au Burkina Faso.

Nous avons facilité la gestion des activités, car cela entre en droite ligne de nos actions. Au-delà de la formation idéologique, nous œuvrons aussi sur le terrain social », a-t-il précisé.

Boureima Sawadogo, Major du CSPS de Ménèga, a réceptionné les médicaments avec gratitude. Il a qualifié ce geste d’« épine retirée du pied », permettant au centre de santé de mieux fonctionner au service des populations.

À travers cet acte, l’AICEV entend jeter les bases d’une collaboration durable avec le village de Ménèga pour les années à venir.

Née à Bordeaux, le 1er Mars 2017, l’AICEV est une association qui intervient aujourd’hui dans la promotion de la solidarité. À la base, elle a été créée dans le but d’aider les demandeurs d’asile et les étudiants africains dans leurs démarches administratives et sanitaires.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24