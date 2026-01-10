Télécommunications : Moov Africa mise sur la cohésion interne pour réussir sa transformation en 2026

Le Directeur général de Moov Africa a rencontré, ce samedi 10 janvier 2026, à Ouagadougou, ses collaborateurs venus des quatre coins du pays. Cette rencontre stratégique, dénommée « Moov Connection Day », marque le point de départ d’une nouvelle dynamique de transformation et vise à définir les orientations majeures de la société de télécommunications pour l’année 2026. Ces orientations s’articulent autour de trois valeurs majeures : la générosité, la simplicité et la transparence.

Au-delà de son caractère convivial, « Moov Connection Day » ambitionne de renforcer la cohésion interne et l’esprit d’équipe, de valoriser les compétences, de consolider le sentiment d’appartenance et de stimuler la synergie entre les différentes directions. La rencontre se veut également un cadre de travail intensif, propice à la réflexion stratégique.

Pour le Directeur général, Mohamed Karim, ses collaborateurs méritent d’être écoutés, mobilisés et valorisés afin de transformer les défis actuels en véritables victoires. « Si nous sommes réunis ici, ce n’est pas seulement pour faire un bilan, pour annoncer des projets. C’est surtout pour se parler avec vérité, nous regarder avec lucidité », a-t-il déclaré.

Reconnaissant sans détour les difficultés traversées par l’entreprise, il a admis que, ces dernières années, Moov Africa a perdu d’importantes parts de marché et vu son image de marque affectée. « La qualité de nos services parfois en deçà des attentes de nos clients et le climat social méritent d’être revitalisés. Je veux dire clairement que ces difficultés ne sont ni ignorées ni minimisées. Elles sont réelles. Et nous devons assumer collectivement », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Mohamed Karim a tenu à saluer la résilience et l’engagement de ses collaborateurs. « Malgré ce contexte, je sais combien vous continuer à vous battre au quotidien sur le terrain, dans les agences, dans les services techniques, commerciaux, administratifs et services supports. Je tiens à vous dire merci. Merci pour votre résilience, merci pour votre professionnalisme, merci pour votre attachement à cette entreprise même dans les moments difficiles », a-t-il souligné.

Confiant en son équipe, le Directeur général a estimé que le moment est venu d’amorcer un nouveau virage stratégique. « Je viens vous parler d’avenir, nous entrons dans un tournant stratégique majeur pour notre entreprise. Je vous invite à travailler main dans la main d’où notre slogan aujourd’hui : Avançons ensemble », a-t-il insisté.

Il a annoncé qu’au cours des trois prochaines années, l’entreprise déploiera une stratégie claire, cohérente et ambitieuse. « Nous engagerons un budget d’investissement sans précédent à la hauteur de nos ambitions. Nous engagerons une politique forte de digitalisation pour transformer l’expérience client et moderniser nos procédures », a-t-il affirmé.

Dans cette même dynamique, Mohamed Karim a également annoncé le recrutement de nouveaux talents afin de renforcer les compétences internes et préparer l’avenir. « Nous allons engager la construction d’un nouveau siège social, symbole de renouveau, de fierté et de projection vers l’avenir », a-t-il poursuivi.

S’adressant directement à ses collaborateurs, le Directeur général a rappelé que le client demeure au cœur de la stratégie de Moov Africa. « C’est ainsi que je vous propose une nouvelle vision portée sur trois valeurs essentielles qui marqueront une rupture. Il s’agit de la générosité, transparence et simplicité », a-t-il indiqué.

Déclinant ces valeurs, il a expliqué que la générosité consiste à donner le meilleur de soi-même, à partager les idées, les compétences et l’énergie au service du collectif. « La simplicité c’est agir avec clarté en simplifiant les procédures (…) pour des décisions rapides et efficaces. La transparence, communiquer ouvertement en toute honnêteté pour bâtir une confiance au quotidien », a-t-il détaillé.

Mohamed Karim a conclu que sa volonté de bâtir une entreprise dans laquelle chaque collaborateur se sent respecté, écouté et valorisé, afin de donner le meilleur de lui-même pour le développement et la performance durable de Moov Africa.

W.S

Burkina 24