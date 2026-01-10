Palmarès de la 14e édition des 12 PCA

Prix officiels et Prix spéciaux

Personnalité culturelle de l’année : Reman

Artiste Espoir de l’année : Ebène

Artiste 17: 47 de l’année‎ : Martinin Osazuly

‎Festival de l’année : Festival Retrouvailles du Nahouri

Spectacle musical de l’année ‎: Floby (Concert au Stade municipal)

‎Mannequin de l’année : Arthur Couldiaty

‎Instrumentiste de l’année : Drissa Dembélé

‎Manager de discothèque de l’année : Commandant Vernhy (Volta Ouaga)

‎Artiste de l’intégration de l’année : Mister Koff

‎Maître de cérémonie de l’année : Marco Faso

‎Chorégraphe de l’année : Mélanie Sanou – Danseuse

‎Journaliste Culturel de l’année : Wendkuni BILGO (Afriyelba)

‎Photographe de l’année : SEENAM Kevin Koliko (Koudougou)

‎Disc-Jockey de l’année : DJ ABSON (1XL)

‎Humoriste Espoir de l’année : Adjapoutchou

PCA du public de l’année : REMAN (82 % des votes)

Prix Djata Ilebou : ‎Arlette Leïtica (Photographe professionnelle)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24