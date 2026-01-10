Palmarès de la 14e édition des 12 PCA
Prix officiels et Prix spéciaux
Personnalité culturelle de l’année : Reman
Artiste Espoir de l’année : Ebène
Artiste 17: 47 de l’année : Martinin Osazuly
Festival de l’année : Festival Retrouvailles du Nahouri
Spectacle musical de l’année : Floby (Concert au Stade municipal)
Mannequin de l’année : Arthur Couldiaty
Instrumentiste de l’année : Drissa Dembélé
Manager de discothèque de l’année : Commandant Vernhy (Volta Ouaga)
Artiste de l’intégration de l’année : Mister Koff
Maître de cérémonie de l’année : Marco Faso
Chorégraphe de l’année : Mélanie Sanou – Danseuse
Journaliste Culturel de l’année : Wendkuni BILGO (Afriyelba)
Photographe de l’année : SEENAM Kevin Koliko (Koudougou)
Disc-Jockey de l’année : DJ ABSON (1XL)
Humoriste Espoir de l’année : Adjapoutchou
PCA du public de l’année : REMAN (82 % des votes)
Prix Djata Ilebou : Arlette Leïtica (Photographe professionnelle)
Sié Frédéric KAMBOU
Burkina 24