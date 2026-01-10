Palmarès de la 14e édition des 12 PCA

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute

Prix officiels et Prix spéciaux

Personnalité culturelle de l’année : Reman

Artiste Espoir de l’année : Ebène

Artiste 17: 47 de l’année‎ : Martinin Osazuly

‎Festival de l’année : Festival Retrouvailles du Nahouri

Spectacle musical de l’année ‎: Floby  (Concert au Stade municipal)

‎Mannequin de l’année : Arthur Couldiaty

‎Instrumentiste de l’année : Drissa Dembélé

‎Manager de discothèque de l’année : Commandant Vernhy (Volta Ouaga)

‎Artiste de l’intégration de l’année : Mister Koff

‎Maître de cérémonie de l’année : Marco Faso

‎Chorégraphe de l’année : Mélanie Sanou – Danseuse

‎Journaliste Culturel de l’année : Wendkuni BILGO (Afriyelba)

‎Photographe de l’année : SEENAM Kevin Koliko (Koudougou)

‎Disc-Jockey de l’année : DJ ABSON (1XL)

‎Humoriste Espoir de l’année : Adjapoutchou

PCA du public de l’année : REMAN (82 % des votes)

Prix Djata Ilebou : ‎Arlette Leïtica  (Photographe professionnelle)

Lire aussi 👉👉  12 PCA 2025 : Reman triomphe, Floby confirme et Wend Kouni Bilgo honoré 

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

     
Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Sié Frédéric Kambou

Sié Frédéric Kambou

Articles similaires

CAN Maroc 2025 : Le Nigeria écarte l’Algérie avec maîtrise et rejoint les demi-finales (2-0) 

il y a 59 secondes

Télécommunications : Moov Africa mise sur la cohésion interne pour réussir sa transformation en 2026

il y a 2 heures

12 PCA 2025 : Reman triomphe, Floby confirme et Wend Kouni Bilgo honoré

il y a 3 heures

Bitumage de la route Kaya – Barsalogho : ‎La promesse du Capitaine Ibrahim TRAORÉ se concrétise

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page