12 PCA 2025 : Reman triomphe, Floby confirme et Wend Kouni Bilgo honoré

Les rideaux sont tombés sur la 14e édition des 12 PCA, le vendredi 9 janvier 2026. Cette cérémonie a une fois de plus offert un hommage vibrant aux douze figures culturelles qui ont brillé et marqué l’actualité de l’année 2025.

Fidèle à sa vocation, la cérémonie des 12 PCA (Personnalités Culturelles de l’Année) a une nouvelle fois répondue à l’appel. Pour cette 14e édition, l’événement a, comme chaque année, mis en lumière et célébré les douze célébrités culturelles qui ont marqué l’actualité et brillé sous les feux des projecteurs tout au long de l’année 2025.

Derrière les paillettes et les trophées se cache un travail de fourmi. Pour le promoteur de l’événement, Hervé David Honla, cette soirée est l’aboutissement d’un marathon de douze mois.

« C’est pratiquement toute une année de préparation parce que nous suivons les acteurs culturels tout au long de l’année. Dès le mois prochain, nous repartons sur le terrain pour observer et consulter », a-t-il confié avec soulagement.

La soirée a été marquée par le triomphe de Reman, qui a réalisé un doublé impressionnant, en remportant le PCA de l’année ainsi que le PCA du public. Sa capacité à fédérer les foules et son impact sur la scène musicale actuelle ont été largement salués.

De son côté, le « Baba » de la musique burkinabè, Floby, a décroché le prix du spectacle de l’année, une distinction qui vient confirmer son hégémonie en matière de performance scénique.

Le journalisme culturel n’était pas en reste. Wend Kouni Bilgo a été sacré Journaliste Culturel de l’année. Pour lui, ce trophée est avant tout un encouragement à persévérer.

« Ça fait plaisir de voir que le travail qu’on abat chaque jour, les efforts qu’on fournit sont récompensés. Donc, c’est un sentiment de fierté, et c’est également une façon de me dire que je suis sur la bonne voie. C’est une étape, pas une finalité. Donc, c’est redoubler d’efforts et continuer de mériter cette confiance-là et cette reconnaissance. Je pense que c’est également une vitrine », a laissé entendre le journaliste de Afriyelba.

Au-delà de la simple remise de trophées, les 12 PCA s’affirment comme une vitrine pour les talents du pays. En mettant sous les feux des projecteurs ceux qui font vibrer le Burkina Faso, Hervé David Honla et son équipe participent à la structuration et à la professionnalisation de l’industrie culturelle.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24