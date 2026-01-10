SONABEL : résultats d’admissibilité des tests de recrutement du 26 décembre 2025 disponibles

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Électricité du Burkina (SONABEL) communique :

Les candidats qui ont pris part aux tests de recrutements de la SONABEL de :

trente-huit (38) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Postes ;

trois cent soixante-sept (367) Ouvriers Qualifiés Electriciens de Distribution ;

organisés le 26 décembre 2025, à l’Université Joseph KI-ZERBO, pour des Contrats de travail à Durée Déterminée (CDD), sont informés que les décisions d’admissibilité auxdits tests sont disponibles sur le site web de la SONABEL.