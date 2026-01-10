Bitumage de la route Kaya – Barsalogho : ‎La promesse du Capitaine Ibrahim TRAORÉ se concrétise

L’axe Kaya-Barsalogho, long de 42 kilomètres, est en chantier. Le bitumage de cette route est une promesse du Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, faite lors de son séjour le 10 décembre 2024 à Barsalogho.

‎Le jeudi 8 janvier 2026, une de nos équipes est allée faire le constat. Sur place, les agents de la brigade Faso Mêbo des Koulsé s’apprêtent à poser la couche de roulement sur la route déjà terrassée par le Génie militaire.

Toute la logistique est en branle : la goudronneuse, les camions remplis de bitume, les citernes, les compacteurs, entre autres, avec ces hommes et femmes enthousiastes sous la conduite technique du Capitaine Ripper Ulrich BENIN.

‎Selon les explications du Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, Coordonnateur de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo : « cette route a une emprise de 9 mètres et nous avons une équipe dynamique à l’œuvre.

Les travaux se passent comme nous le souhaitons. Nous sommes sûrs d’atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie surtout que les braves populations n’ont jamais arrêté de nous soutenir».

‎Justement, les populations de Barsalogho se réjouissent de la réalisation de la promesse du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Selon le Chef traditionnel de Barsalogho, Naaba Giguemdé, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à travers ce geste, prouve son attachement à Barsalogho et la population lui est reconnaissante.

Le désenclavement de Barsalogho va renforcer la sécurité dans la zone, favoriser le développement et relancer l’économie de cette commune, autrefois poumon économique de toute la région.

Source : ‎Direction de la Communication de la Présidence du Faso

     
