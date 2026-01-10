CAN Maroc 2025 : Le Nigeria écarte l’Algérie avec maîtrise et rejoint les demi-finales (2-0) 

La première rencontre de la deuxième et dernière journée des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a opposé les Fennecs d’Algérie aux Super Eagles du Nigeria, ce samedi 10 janvier 2026. Au terme d’un match maîtrisé, les Super Eagles l’ont emporté 2-0, décrochant ainsi leur ticket pour les demi-finales où ils retrouveront le Maroc, pays hôte.

Auteurs d’un sans-faute avec 12 buts marqués en 4 rencontres, les Nigérians faisaient face à une équipe d’Algérie elle aussi leader de son groupe E avec 9 points, bien que son huitième de finale contre le Mali ait été laborieux. C’est donc une rencontre serrée et tactique qui s’annonçait au public.

Avec un Luca Zidane qui a longtemps gardé les cages des Fennecs inviolées, les hommes d’Éric Chelle ont tenté de mettre la pression d’entrée de jeu. En face, les Algériens se sont montrés très prudents. Malgré une domination territoriale et une insistance notable, les Eagles n’ont pas réussi à trouver la faille durant la première période.

Le retour des vestiaires a toutefois rapidement profité au Nigeria grâce à son buteur providentiel, Victor Osimhen. Dès la 47ème minute, il a brillamment converti de la tête un centre millimétré (1-0).

Véritable moteur de son équipe, Osimhen est revenu à la charge dix minutes plus tard en offrant un « caviar » à son coéquipier Akor Adams, qui s’est joué de Zidane pour faire le break (2-0, 57ème). Malgré les 6 minutes de temps additionnel, le score n’a plus évolué.

Depuis leur première confrontation en 1973 lors des Jeux africains de Lagos (2-2), les Verts et les Super Eagles se sont affrontés à 21 reprises en matches officiels. En phase finale de la CAN, les deux géants du continent se sont croisés neuf fois. L’avantage historique penche désormais légèrement du côté nigérian avec quatre victoires contre trois pour l’Algérie.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24