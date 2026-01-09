CAN Maroc 2025 : Les Lions de l’Atlas sortent les crocs et s’offrent les Lions Indomptables (2-0) 

Le pays hôte de la CAN 2025, le Maroc, a validé son ticket pour les demi-finales face aux Lions Indomptables du Cameroun ce vendredi 9 janvier 2026 à Rabat. Cette bataille entre fauves africains s’est soldée par un score de 2 buts à 0.

En quête d’une deuxième étoile à domicile, le Maroc portait les espoirs de tout un peuple. Le Cameroun, de son côté, se devait de faire rêver ses supporters après avoir manqué la qualification pour le Mondial 2026. C’est donc un véritable duel de titans qui a été offert aux amoureux du football.

Devant leur public, les Lions de l’Atlas ont rapidement montré les crocs, imposant une pression constante aux Camerounais. Malgré une défense adverse solide, les Marocains se sont procuré plusieurs occasions nettes. Mais c’était sans compter sur le talent de l’actuel meilleur buteur de la compétition, Brahim Diaz.

En effet, alors que le faux rythme semblait s’installer, le gaucher marocain a trompé la vigilance du portier adverse pour inscrire son 5ème but dans cette compétition à la 26ème minute. C’est sur cet avantage que l’arbitre a sifflé la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, les Indomptables ont affiché un meilleur visage. La rencontre a pris une autre tournure avec des occasions plus franches pour les hommes de David Pagou. Malheureusement pour les Camerounais, Ismael Saibari a fait le break à la 74ème minute sur un ballon provenant d’un coup de pied arrêté.

Avant cette rencontre, le Maroc et le Cameroun s’étaient affrontés 13 fois, avec un bilan de 6 victoires pour le Cameroun, 2 pour le Maroc et 5 matchs nuls. Par ailleurs, le Maroc ne s’était encore jamais imposé face à cette équipe en phase finale de la CAN.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24