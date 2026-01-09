CAN Maroc 2025 : Le Sénégal écarte le Mali et file en demi-finale

L’autre grand choc de l’Afrique de l’Ouest dans cette CAN Maroc 2025 a opposé le Mali au Sénégal ce vendredi 9 janvier 2026, lors des quarts de finale. Jusqu’ici considérés comme les favoris de la compétition, les Lions du Sénégal se sont imposés face aux Aigles du Mali sur le score de 1 but à 0.

​Favoris au coup d’envoi, les partenaires de Sadio Mané avaient la tâche de débuter cette rencontre face à des Aigles portés par un Lassine Sinayoko en pleine forme. Ce derby ouest-africain a tenu toutes ses promesses.

​Le match a démarré sur les chapeaux de roue de part et d’autre. Les Lions ont tenté, dès les premières minutes, d’étouffer les Aigles, mais les hommes de Tom Saintfiet ont vite réagi. En insistant par une pression constante, les hommes de Pape Thiaw ont été récompensés à la 27ème minute sur une erreur de Diarra qui a profité à Ndiaye (1-0).

​Pour ne rien arranger, les Aigles ont écopé d’un carton rouge. Comme en huitième de finale, le Mali s’est retrouvé à évoluer à 10 avant même le coup de sifflet de la première période. Durant ce premier acte, la maladresse du héros des huitièmes a coûté cher à l’équipe.

​À la reprise, les Maliens ont fait preuve de résilience. Soudés derrière un Djigui Diarra qui a enchaîné les exploits, ils ont maintenu cet écart d’un seul but jusqu’à la fin de la rencontre. Score final : 1-0.

​Depuis le début de la compétition, le Mali a connu un parcours singulier, n’ayant remporté aucun match dans le temps réglementaire. De son côté, le Sénégal surfe désormais sur une série impressionnante de 15 matchs consécutifs sans défaite dans le temps réglementaire en Coupe d’Afrique des Nations.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24