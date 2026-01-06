CAN Maroc 2025 : La course des Étalons stoppée par la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale

Tenante du titre, la Côte d’Ivoire s’est frottée aux Étalons du Burkina Faso ce mardi 6 janvier 2026 pour le compte des huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025. Ce duel ouest-africain a tourné en faveur de la Côte d’Ivoire (3-0), offrant par la même occasion aux Éléphants leur ticket pour les quarts de finale de cette édition.

Depuis 2012, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire n’avaient plus croisé le fer en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Pour cette édition, avec l’objectif de redonner confiance à son « 12ème Homme » après des qualifications manquées pour le Mondial, Brama Traoré avait le défi de faire tomber les tenants du titre.

Dès le coup d’envoi, le onze ivoirien a clairement affiché ses ambitions en pressant très haut. Les Étalons ont subi. Pour concrétiser cette domination, Amad Diallo, en feu, a libéré les Éléphants à la 20ème minute après un festival dans la défense adverse. Douze minutes plus tard, il est revenu à la charge, cette fois-ci en délivrant une passe décisive pour Diomandé (2-0).

Les Ivoiriens ont ensuite contrôlé le match, faisant circuler le ballon tandis que le Burkina Faso tentait de profiter de quelques contres. Les Étalons sont restés très discrets, hormis un poteau trouvé par Dango Ouattara. La première période s’est achevée sur ce score à l’avantage des Orange et Vert.

À la reprise, grâce à quelques réajustements tactiques, notamment l’entrée en jeu de Géorgie Minougou les Étalons ont inquiété les Éléphants. Le onze national, plus haut et entreprenant, n’a cependant pas réussi à faire sauter le verrou adverse. Pire, alors qu’un espoir de « remontada » naissait, B. Touré a enfoncé le clou en aggravant la mise. Score final : 3 buts à 0.

Emerse Faé et sa troupe ont donc logiquement empoché leur ticket pour les quarts de finale où l’Égypte les attendait. Malgré cette défaite, le Burkina Faso confirme sa régularité en ayant atteint la phase à élimination directe lors de six de ses onze dernières participations à la CAN.

Aboul Gani BARRY

Burkina 24