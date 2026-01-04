CAN Maroc 2025 : Le Cameroun se qualifie pour les quarts de finale

Partage

Deuxièmes de leurs poules respectives, le Cameroun et l’Afrique du Sud se sont affrontés à Rabat, ce dimanche 4 janvier 2026, dans l’un des chocs de ces huitièmes de finale. Dans cette rencontre, les Lions Indomptables ont rapidement pris l’ascendant sur les Bafana Bafana (2-1).

Avec un bilan de deux victoires et un match nul lors de la phase de groupes, le Cameroun arrivait lancé. De leur côté, les Bafana Bafana affichaient également deux succès, mais concédaient une défaite. Pour ce premier rendez-vous à élimination directe, les Sud-Africains ont fini par plier face à la puissance camerounaise.

Le verrou saute dès la 34e minute : Baleba tente sa chance de loin, mais sa frappe est contrée. Le ballon revient sur Tchamadeu qui, servi par Kotto sur le côté droit de la surface, ajuste le portier adverse d’un tir précis (1-0). La marque s’aggrave dès le retour des vestiaires, à la 47e minute, grâce à la vedette camerounaise Kofane (2-0).

L’Afrique du Sud n’a pourtant pas démérité. Plus entreprenante en fin de match, elle parvient à réduire le score à la 88e minute. Malgré une pression intense dans les derniers instants, le score n’évoluera plus. Grâce à cette victoire, le Cameroun décroche son billet pour les quarts de finale, où il retrouvera le pays hôte, le Maroc.

La dernière confrontation entre les deux sélections remontait au 29 mars 2016. Lors de la quatrième journée des qualifications pour la CAN, l’Afrique du Sud et le Cameroun s’étaient quittés sur un match nul et vierge (0-0).