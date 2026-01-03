CAN 2025 : Le Sénégal renverse le Soudan (3-1) et file en quarts

Surpris d’entrée, le Sénégal a finalement assumé son statut. Menés dès la 6e minute par le Soudan, les Lions se sont imposés 3-1 pour devenir les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2025.

Les Soudanais ouvrent le score les premiers grâce à leur attaquant Abadallah. Ce dernier s’infiltre dans la surface et enroule une frappe du gauche dans la lucarne de Mendy.

Touchés, les hommes de Pape Thiaw réagissent à la 27e minute grâce à Pape Gueye, auteur d’une frappe lointaine parfaitement placée pour l’égalisation (1-1).

Juste avant la pause, le milieu sénégalais s’offre un doublé. A la conclusion d’une action collective initiée par Sarr et Jackson, Gueye ajuste le gardien d’un plat du pied pour donner l’avantage au Sénégal (2-1).

Face à des Soudanais toujours menaçants, les Sénégalais se mettent à l’abri à la 78e minute. Sur une contre-attaque menée par Sadio Mané, Mbaye résiste au retour défensif et marque en puissance et permet au Sénégal de s’imposer (3-1).

Les Lions sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe d’Afrique.