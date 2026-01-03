CAN Maroc 2025 : Journalistes sportifs du Burkina Faso et du Mali communient autour du ballon rond

Partage

L’Association des Journalistes Sportifs du Burkina (AJSB) et son homologue du Mali (AJSM) ont disputé, ce vendredi 2 janvier 2026 à Casablanca, un match amical de football. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (4-4). L’objectif de cette rencontre était de renforcer les relations, non seulement entre les deux faîtières, mais aussi entre ces deux pays frères de l’espace AES.

Au-delà du résultat, c’est surtout l’esprit de camaraderie et de fair-play qui a dominé les débats, illustrant la qualité des relations entre les deux associations. Côté burkinabè, Kader Traoré, auteur d’un triplé, et Bassalia Ouattara ont été les fers de lance de l’offensive de l’AJSB.

Le président de l’AJSB, Ibrahima Diallo, et celui de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, se sont félicités de l’état d’esprit qui a prévalu tout au long du match. Ils ont rappelé l’importance de consolider les liens entre associations sœurs, notamment au sein de l’espace AES, pour contribuer au rayonnement du journalisme sportif africain.

« Nous nous sommes rencontrés pour renforcer davantage les liens au sein de cette Confédération. C’est un cadre d’échanges entre deux associations de journalistes. Nous nous sommes retrouvés pour magnifier le partenariat qui nous unit. Ce sont donc deux frères qui se sont croisés pour s’amuser et fraterniser », a expliqué le président de l’AJSB, Ibrahima Diallo.

Les deux dirigeants ont procédé à un échange symbolique de maillots et ont donné rendez-vous aux membres pour de prochaines activités communes.

Le partenariat entre l’AJSB et l’AJSM, formalisé par une convention, reste à ce jour un modèle au sein des associations de journalistes sportifs africains, tant il illustre une coopération active, durable et porteuse de sens.